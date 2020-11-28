Коли День Миколая в 2020 році і що попросити у святого

Це свято з нетерпінням чекають як діти, так і дорослі, адже традиційно святий Миколай залишає під подушкою солодощі та подарунки, а відзначається він щорічно 19 грудня. День святого Миколая в 2020 році починає низку різдвяних свят.

Одним з приємних подій цього свята є прихід святого вночі: в Україні він кладе дітям солодощі під подушку, в Європі - в шкарпетки, розвішані біля каміна.

Як правильно попросити Миколи Чудотворця про допомогу особисто для себе

Найголовніше: щоб звернутися до святого Миколая зі своїм проханням - треба щиро, всім серцем вірити в те, що ви неодмінно отримаєте цю допомогу - це першочергова і обов'язкова умова. Просити про допомогу найкраще перед іконою Миколи Угодника.

Відчуйте, що святитель дивиться на вас, що йому ваші проблеми не байдужі, відчуйте його увагу і любов. Пам'ятайте, що немає жодної людини з відкритим до всесвіту серцем, якому б всесвіт відмовив у допомозі і ваше прохання буде почуте і виконане.

До святого Миколая звертаються в безвихідних ситуаціях і при важких матеріальних обставинах, а незаміжні і заміжні жінки просять Миколи Угодника про те, щоб благополучно вийти заміж і жити з чоловіком в любові та злагоді. Водії, моряки і просто мандрівники моляться про те, щоб уникнути небезпек в дорозі.