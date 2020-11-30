Київ утримує сумне лідерство: в Україні виявлено майже 10 тисяч нових випадків COVID-19

Станом на 30 листопада зафіксовано 9946 нових випадків коронавірусної хвороби в Україні. Зокрема, захворіли 570 дітей і 360 медпрацівників.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано - 1161;
- летальних випадків - 114;
- одужали - 5771;
- здійснено тестувань за добу - 31 901 (в тому числі методом ПЛР - 26290, методом ІФА - 5611).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 732 625 осіб;
- одужали - 345 149 осіб;
- летальних випадків - 12 327;
- проведено ПЛР-тестів - 4528772.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м Київ - 70478 випадків;
- Вінницька область - 17 405 випадків;
- Волинська область - 24 135 випадків;
- Дніпропетровська область - 38 789 випадків;
- Донецька область - 22 807 випадків;
- Житомирська область - 29 911 випадків;
- Закарпатська область - 23 193 випадки;
- Запорізька область - 30 875 випадків;
- Івано-Франківська область - 36 434 випадки;
- Київська область - 37 687 випадків;
- Кіровоградська область - 5286 випадків;
- Луганська область - 6274 випадки;
- Львівська область - 46 078 випадків;
- Миколаївська область - 18 535 випадків;
- Одеська область - 44 949 випадків;
- Полтавська область - 22 055 випадків;
- Рівненська область - 30 956 випадків;
- Сумська область - 28 831 випадок;
- Тернопільська область - 27 849 випадків;
- Харківська область - 55 341 випадок;
- Херсонська область - 10 149 випадків;
- Хмельницька область - 29 577 випадків;
- Черкаська область - 22 924 випадки;
- Чернівецька область - 33732 випадки;
- Чернігівська область - 18 375 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Відзначимо, що в багатьох регіонах ситуація вже є кризовою. Щоб хоча б трохи розвантажити систему охорони здоров'я Кабмін планує ввести повний локдаун з 24 грудня по 15 січня.