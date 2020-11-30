Київ утримує сумне лідерство: в Україні виявлено майже 10 тисяч нових випадків COVID-19

Станом на 30 листопада зафіксовано 9946 нових випадків коронавірусної хвороби в Україні. Зокрема, захворіли 570 дітей і 360 медпрацівників.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 1161;

летальних випадків - 114;

одужали - 5771;

здійснено тестувань за добу - 31 901 (в тому числі методом ПЛР - 26290, методом ІФА - 5611).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 732 625 осіб;

одужали - 345 149 осіб;

летальних випадків - 12 327;

проведено ПЛР-тестів - 4528772.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м Київ - 70478 випадків;

Вінницька область - 17 405 випадків;

Волинська область - 24 135 випадків;

Дніпропетровська область - 38 789 випадків;

Донецька область - 22 807 випадків;

Житомирська область - 29 911 випадків;

Закарпатська область - 23 193 випадки;

Запорізька область - 30 875 випадків;

Івано-Франківська область - 36 434 випадки;

Київська область - 37 687 випадків;

Кіровоградська область - 5286 випадків;

Луганська область - 6274 випадки;

Львівська область - 46 078 випадків;

Миколаївська область - 18 535 випадків;

Одеська область - 44 949 випадків;

Полтавська область - 22 055 випадків;

Рівненська область - 30 956 випадків;

Сумська область - 28 831 випадок;

Тернопільська область - 27 849 випадків;

Харківська область - 55 341 випадок;

Херсонська область - 10 149 випадків;

Хмельницька область - 29 577 випадків;

Черкаська область - 22 924 випадки;

Чернівецька область - 33732 випадки;

Чернігівська область - 18 375 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Відзначимо, що в багатьох регіонах ситуація вже є кризовою. Щоб хоча б трохи розвантажити систему охорони здоров'я Кабмін планує ввести повний локдаун з 24 грудня по 15 січня.