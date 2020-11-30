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Вівторок, 01.12.2020
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Київ утримує сумне лідерство: в Україні виявлено майже 10 тисяч нових випадків COVID-19

Київ утримує сумне лідерство: в Україні виявлено майже 10 тисяч нових випадків COVID-19
Оновлено 09:08 Пн, 30 Листопад 2020 Телеграф

Станом на 30 листопада зафіксовано 9946 нових випадків коронавірусної хвороби в Україні. Зокрема, захворіли 570 дітей і 360 медпрацівників.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано - 1161;
  • летальних випадків - 114;
  • одужали - 5771;
  • здійснено тестувань за добу - 31 901 (в тому числі методом ПЛР - 26290, методом ІФА - 5611).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 732 625 осіб;
  • одужали - 345 149 осіб;
  • летальних випадків - 12 327;
  • проведено ПЛР-тестів - 4528772.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м Київ - 70478 випадків;
  • Вінницька область - 17 405 випадків;
  • Волинська область - 24 135 випадків;
  • Дніпропетровська область - 38 789 випадків;
  • Донецька область - 22 807 випадків;
  • Житомирська область - 29 911 випадків;
  • Закарпатська область - 23 193 випадки;
  • Запорізька область - 30 875 випадків;
  • Івано-Франківська область - 36 434 випадки;
  • Київська область - 37 687 випадків;
  • Кіровоградська область - 5286 випадків;
  • Луганська область - 6274 випадки;
  • Львівська область - 46 078 випадків;
  • Миколаївська область - 18 535 випадків;
  • Одеська область - 44 949 випадків;
  • Полтавська область - 22 055 випадків;
  • Рівненська область - 30 956 випадків;
  • Сумська область - 28 831 випадок;
  • Тернопільська область - 27 849 випадків;
  • Харківська область - 55 341 випадок;
  • Херсонська область - 10 149 випадків;
  • Хмельницька область - 29 577 випадків;
  • Черкаська область - 22 924 випадки;
  • Чернівецька область - 33732 випадки;
  • Чернігівська область - 18 375 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Відзначимо, що в багатьох регіонах ситуація вже є кризовою. Щоб хоча б трохи розвантажити систему охорони здоров'я Кабмін планує ввести повний локдаун з 24 грудня по 15 січня.

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Київ, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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