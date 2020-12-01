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Вівторок, 01.12.2020
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У грудні на українців чекають додаткові вихідні: скільки будемо відпочивати

У грудні на українців чекають додаткові вихідні: скільки будемо відпочивати
Оновлено 09:25 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У першому зимовому місяці, в грудні 2020 року, українців чекають стандартні вихідні по суботах і неділях, а також один додатковий день відпочинку.

Всього в грудні українці відпочиватимуть 9 днів, а працюватимуть 22.

Календар на грудень 2020:

25 грудня католики святкують Різдво Христове. Цей день буде офіційним вихідним. Після цього йдуть традиційні вихідні, в зв'язку з чим українці будуть відпочивати три дні поспіль.

Роботодавцям порекомендували вкоротити робочий день у четвер, 24 грудня, на одну годину.

Також скороченим, але все ж робочим, буде день напередодні Нового року - 31 грудня.

Варто зазначити, що в грудні велика кількість свят, але не на кожен з них передбачений додатковий вихідний. Наприклад, в День Збройних Сил України та в День святого Миколая країна буде працювати в звичайному режимі.

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Календарь, Свята, Вихідні, Грудень.

Автор:

Телеграф
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