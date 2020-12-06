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В Україні 11,5 тисяч нових випадків COVID-19
В Україні 11,5 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні 11,5 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні 11,5 тисяч нових випадків COVID-19
09:08 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

В Україні продовжують фіксувати тисячі нових випадків COVID-19 щодня. Всього в країні вже 813 306 випадків коронавірусу. В країні виявили понад 11 тисяч нових випадків.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в своєму Facebook.

"11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 6 грудня 2020. Зокрема, захворіли 627 дітей і 493 медпрацівника", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за останню добу:

  • госпіталізовані - 1 127 осіб;
  • летальних випадків - 167;
  • одужали - 6 048 осіб;
  • зроблено тестів за добу - 42 096 (методом ПЛР - 33 308, методом ІФА - 8 788).

У МОЗ розповіли, що загальне число жертв COVID-19 в Україні склало 13 588. Не змогли подолати захворювання 418 581 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1518), Одеській (1002), Запорізькій (817), Київській (809) і Дніпропетровській (798) областях.

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Все по темі:

МОЗ, Максим Степанов, Україна, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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