Зеленський може піти, Путін не доживе до 2022-го, а на Крим претендуватиме ще одна країна, - Влад Росс

2020 й рік підніс безліч не найприємніших сюрпризів Україні і всьому світу. Що ж буде далі? І чи закінчилися страждання суспільства в цьому році? Відповіді на ці питання "Телеграфу" дав відомий астролог Влад Росс.

- Що чекає Україну в найближчі кілька років, особливо в майбутньому 2021 році? Які політичні моменти ви можете виділити і як пандемія коронавірусу вплине на подальшу долю нашої країни?

- Найголовніший аспект в гороскопі нашого президента Зеленського, оскільки він народився в Тетянин день 25 січня, то як раз у нього дуже складний може бути період. Взагалі архіскладний, - це лютий, березень, квітень. Саме в цей час буде Сатурн - символ труднощів і перепон, великого нещастя. У нього буде дуже такий складний період, буде протистояння з опозицією, якийсь тиск на нього буде надавати нова адміністрація, яка прийшла в Америці на чолі з Байденом, до речі якого я передбачав. Загалом, все це йому потрібно буде долати.

- Тобто цей період у нього буде важким?

- Так, можливо доведеться міняти уряд. Зеленського може накрити депресія. Взагалі може сказати: "Блін, набридло, я йду. Розбирайтесь самі". По крайній мірі, це найскладніший період. Якщо ж президент все-таки подолає цей кризовий період у своєму житті і увійде в літо-осінь, то там вже восени цілком можливо буде переобрання парламенту. 100% не даю, але можливо 80.

В такому випадку буде абсолютно нове перезавантаження влади і, природно, прийде харизматичний прем'єр-міністр, або прем'єр-міністрКА і почнеться дуже хороша тенденція з другої половини року, коли Юпітер пройде по Місяцю (Юпітер - символ великого щастя, удачі, можливостей і розширень - ред.). Піде інвестиційний, фінансовий бум в нашу країну, можливо завдяки тому, що в кінцевому підсумку десь навесні остаточно і безповоротно заморозиться конфлікт на Донбасі. Нова адміністрація Байдена дуже багато вирішить у цьому питанні, і поставить Росію фактично на коліна - Кремль буде просто змушений віддати Донбас. Але Крим Росія поки не віддасть.

- Ви говорите, що Зеленського чекає важкий період. Якщо він вистоїть, то може піти на другий термін чи може наступним президентом бути хтось інший?

- Потрібно дивитися, хто ще буде його спаринг-партнером. Я можу сказати, якщо його спаринг-партнером знову буде Порошенко - Зеленський знову його обіграє. Тому Петру Порошенко потрібно взагалі забути про політику, якщо він вирішить змістити Зеленського. Якщо Порошенко буде знову годувати всіх "мовой і вірой", то знову переможе Зеленський.

- Тобто результат дуелі приречений?

- Так, але найбільш сприятливим моментом для Зеленського буде, якщо він не піде на вибори достроково (нові вибори в 2024 році - ред.). Йому потрібно дочекатися п'ятирічного терміну, ось відсидить всі ці п'ять років - тоді у нього є шанс на перемогу в наступних виборах.

Але для нашої країни в 2021-му дійсно почнеться економічний ріст. З другої половини року Юпітер увійде в Будинок грошей національної карти України (день народження 24 серпня 1991 рік) і у нас підуть великі інвестиції і остаточно вступить в силу закон про землю - це теж буде залучати великі фінансові потоки і гроші в нашу країну.

- Як ви оцінюєте перспективи Джо Байдена на посаді президента США?

- Будь-який президент, який обирається на нуль (2020 рік - ред.), той же Джон Кеннеді, з ними щось трапляється. Вони або помирають, або в них стріляють, як в Рейгана (обирався 1980 році), а в Джорджа Буша (2000 року) в Грузії кинули гранату. Тоді вона не вибухнула, але він теж ризикував. Тому я вважаю, що у Байдена шанс протриматися на своїй посаді не померши - мінімальний, тим більше в такому віці.

Відразу після Байдена буде жінка, Камалла Харріс (обраний віце-президент США у 2020 році). У неї взагалі дуже потужний, сильний гороскоп.

Один мінус буде, хто тримає долари, то буде долар знецінюватися. Всім раджу вкладатися в євро. Євро буде дорожчати через те, що дійсно переміг Байден. Але якби Трамп залишився на своєму посту, то навпаки, зміцнювався б долар, а євро б падав.

- Володимир Путін покине російський престол?

- Я вже говорив про це, та й деякі політологи почали мене цитувати, що останній день народження 7 жовтня він відсвяткує в 2021 році. Швидше за все, це буде взагалі останній рік його життя.

Нещодавно я дізнався, що у нього остання стадія раку. Паркінсон-Паркінсоном, а ось четверту стадію раку ніхто не відміняв. Ось і після відходу з життя Путіна ми відразу помиримося і Росія перестане на всіх нападати, і буде укладено дуже сприятливий, в тому числі, економічний договір між Україною і Росією. У тому числі по нафті, газу і т.д.

- Ви говорили, що Донбас ми можливо повернемо, а ось з Кримом вже питання закрите.

- Так, з Кримом все складно. Я ще років 5 назад говорив, але мені ніхто тоді не вірив, що Туреччина заявить на нього свої претензії. Як ви думаєте, що трапилося? Ердоган сказав боротися за Крим. Тому після Росії, можливо, він виявиться в Османській імперії, тобто піде в Туреччину, поки Ердоган при владі.

Є намітки того, що в 2025 році Росія почне розпадатися на запчастини, коли Плутон увійде в Водолія. Там Чечня відвалиться, Дагестан, Далекий Схід, Хабаровськ... оголосивши Уральську республіку якусь, а Калінінградська область взагалі скаже, що "ми Німеччина" (сміється).

- Світ очікує великих, масштабних змін, але чи будемо ми до цього готові?

- Це 20-річчя - це великий, глобальний експеримент. Найближчі 20 років будуть дивом для медицини. По-перше, люди почнуть жити по 100-150 років, це норма. А по-друге, я дізнався, що вчені визначили ген, відповідальний за клітинне старіння. Це революція, як винайти комп'ютер знову. 120 років, я думаю, це буде середній вік людей на планеті Земля. І звичайно епоха Водолія настає, епоха Повітря в 2021 році входить в динаміку. Ілон Маск стане найбагатшою людиною в світі. Його акції тільки ростуть, а ракети почнуть підкорювати Місяць, Марс, дійсно люди стануть марсіанами.

Буде відновлена колонізація космічного простору. Люди перестануть бути матеріалістами, але великими мрійниками: будуть стартапи, плани і нові проекти, і через 20 років не буде ніяких матеріальних грошей. Про гроші забудемо. У нас будуть всякі блокчейни, біткоіни, цифрова валюта і взагалі ніхто не буде користуватися папірцями в найближчі 10-20 років.

- Це буде епоха знань, якщо буквально говорити?

- Так, епоха нових технологій.

- Питання з пандемією вирішиться?

- Найнебезпечніший період - це листопад-грудень 2020 роки (з'єднання Плутона і Юпітера на небі) - це пандемія коронавірусу. З січня місяця ми вже виходимо на плоту, з лютого почнеться щоденний приріст одужавших від коронавірусу і десь вже з березня взагалі позитивна тенденція. У травні ми почнемо знімати поступово маски. Прогнозую, що буде дуже серйозна велика вакцинація навесні в квітні-травні, після чого наша країна перенесе невелику третю хвилю восени, але вона вже буде практично непомітна.

- Ваші прогнози дуже позитивні...

- Справа в тому, що я ще років 10 назад говорив, що 2021 рік економічного зростанням України, коли Сатурн і Юпітер увійдуть в Водолія. Економічне диво, схоже на китайське. До 2021 року ми так і будемо поневірятися туди-сюди, але після найгіршого року (2020 го) піде дуже все добре, і я думаю на цілий десяток років вперед.

- Ви говорите, що ми входимо в епоху Водолія, або ми вже увійшли в неї?

- Ми вже увійшли в неї, але вона буквально розкриється 21 грудня цього року. ЕКСКЛЮЗИВ - тільки вам кажу, в цей день народиться новий рятівник світу на території Водолія, на Уралі. Це буде третій рятівник світу. Другим був Ісус Христос, а першим - Зороастр. Ці рятувальники народжуються саме, коли Земля наближається близько до Сонця, і коли найкоротший день і найдовша ніч. І прям в цей день на Землю може впасти астероїд. Ось така ось ситуація. Ну, подивимося, будемо спостерігати... Апофеозом цього страшного, жахливого 2020 року буде грудень. Це буде жирною крапкою оклику страждань, що минає.

- За вашими прогнозами, ми входимо в епоху, де територіальний поділ не матиме значення. Наприклад, Нью-Йорк може стати містом-державою, а також Київ... чи є дійсна перспектива столиці на такі зміни?

- Так, і Київ може стати містом-державою, і Одеса, Львів... Що таке Водолій - це стирання всіх кордонів. Це повна свобода, не буде ніяких заборон. Буде повна децентралізація всього. Всі великі країни, імперії розваляться, в тому числі це очікується в США. В епоху Водолія закінчаться релігійні війни, захоплення, експансія.

- 2020 рік став для жителів нашої планети дуже важким періодом. Пандемія, природні катаклізми, катастрофічні ситуації, аварії... Чи зможемо ми вистояти в цій плутанині, хаосі, і буде продовжуватися така негативна тенденція в майбутньому?

- Ми виживемо. Як мінімум до 6 тисячі років буде існувати наша цивілізація. Про це писав Нострадамус. Нам найближчим часом нічого боятися, людська цивілізація не закінчиться, але вона змінитися в найближчі 200 років, починаючи з грудня 2020 року.

- Як за допомогою астрології залучити удачу в новому році?

- Гороскоп буде не дуже сприятливий для знаків Лева і Скорпіона. І навпаки, ейфорія буде у Водоліїв. Також і у інших знаків Повітря, Близнюків і Терезів, буде досить таки вдалий рік.

Автор: Тетяна Кармазіна