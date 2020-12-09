Коли будемо відпочивати в 2021 році: календар вихідних в Україні на наступний рік

У 2021 році українців традиційно чекає чимало державних і релігійних свят, які принесуть із собою також додаткові вихідні дні.

"Телеграф" вирішив розповісти, коли українцям чекати на додатковий відпочинок.

Як завжди, в Україні буде велика кількість новорічних вихідних, що припадають на період святкування Нового року і Різдва.

Крім того, в наступному році Міжнародний жіночий день (8 березня) припадає на понеділок. Тому в цей день в українців буде вихідний.

Також не скупими на вихідні дні будуть травневі свята. А вже в перший місяць літа майбутнього року в Україні відзначатимуть два державних свята - Трійцю і День Конституції.

Серпень потішить українців тривалими вихідними - з 21 по 24 адже понеділок, 23 також буде неробочим днем.

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Нагадаємо, у першому зимовому місяці, в грудні 2020 року, українців чекають стандартні вихідні по суботах і неділях, а також один додатковий день відпочинку.