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В Україні рекорд смертності від коронавірусу
В Україні рекорд смертності від коронавірусу

В Україні рекорд смертності від коронавірусу

В Україні рекорд смертності від коронавірусу
Оновлено 09:13 Сьогодні Телеграф

Коронавірус продовжує вбивати українців. Станом на ранок 9 грудня в Україні зафіксували новий добовий антирекорд смертності пацієнтів із COVID-19 - 276.

Про цей свідчать дані в зведенні МОЗ по коронавірусу, які оприлюднив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в своєму Facebook.

Відзначимо, що попередній антирекорд був встановлений 19 листопада. Тоді від коронавірусу загинули 257 українців. Вчора, 8 грудня, число смертей склало 195 осіб.

При цьому зросла і кількість нових випадків захворювання.

"12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 9 грудня 2020. Зокрема, захворіли 654 дитини і 682 медпрацівника", - повідомляє Степанов.

Відзначається, що за останню добу:

  • госпіталізовано - 1 281 особа;

  • летальних випадків - 276;

  • одужали - 14 554 осіб;

  • зроблено тестів за добу - 58 271 (методом ПЛР - 37 822, методом ІФА - 20 449).

У МОЗ розповіли, що загальне число жертв COVID-19 в Україні склало 14 204. Змогли подолати захворювання 451 118 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1728), Одеській (1270), Київській (943), Черкаській (815) і Запорізькій (813) областях.

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Все по темі:

МОЗ, Максим Степанов, Україна, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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