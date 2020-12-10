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"Телеграф" дізнався, на скільки збідніли українські водії з введенням фотофіксації порушень ПДР

"Телеграф" дізнався, на скільки збідніли українські водії з введенням фотофіксації порушень ПДР
Оновлено 09:20 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

Після того як в Україні ввели фотофіксацію порушень ПДР безліч українських водіїв заплатили штрафів на мільйони гривень.

Таку інформацію "Телеграфу" надали в Державній казначейській службі України.

Згідно з наданою інформацією, станом на 01.12.2020, адміністративні штрафи за правопорушення в ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі склали 172 598 802,68 грн (близько 172,6 млн гривень), в тому числі штрафи за червень-листопад становлять близько 172, 1 млн гривень.

"Постановою про Державну Казначейської службу України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 15.04.2015 номер 215, та іншими нормативно-правовими актами, які визначають функції і повноваження органів Казначейства, що не передбачається введення останнім обліку адміністративних протоколів, які були скасовані в судовому порядку, тобто, Казначейство не володіє цією інформацією, а також інформацією по достроковій оплаті з 50 відсотковим дисконтом адміністративних штрафів за цими протоколами", - йдеться в заяві служби.

Таким чином, якщо водії оплачують штраф протягом 10 днів, то вони платять по знижці тільки половину всієї суми. Судячи з тексту відповіді, в загальніх цифрах цих штрафів немає.

Фото документу:

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Авто, фотофиксация, Машини, Водії, Штрафи.

Автор:

Телеграф
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