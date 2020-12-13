В Україні вже більше 15 тисяч жертв коронавірусу

Уханьський коронавірус COVID-19 продовжує вбивати українців. Щодня в країні фіксують сотні жертв захворювання. Вранці 13 грудня загальна кількість смертей від COVID-19 перевищила позначку в 15 тисяч осіб.

Про це свідчать дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова в його Facebook.

"9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 13 грудня 2020. Зокрема, захворіли 494 дитини і 313 медпрацівників", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за останню добу:

госпіталізовано - 2 969 осіб;

летальних випадків - 156;

одужали - 7 563 осіб;

зроблено тестів за добу - 41 489 (методом ПЛР - 33 593, методом ІФА - 7 896).

У МОЗ розповіли, що від коронавірусу померли вже 15 154 чоловік, а змогли подолати захворювання 501 564 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628) та Запорізькій (535) областях.