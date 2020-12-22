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Новорічний стіл з делікатесами може коштувати українцям половини зарплати: актуальна інфографіка

Новорічний стіл з делікатесами може коштувати українцям половини зарплати: актуальна інфографіка

Новорічний стіл з делікатесами може коштувати українцям половини зарплати: актуальна інфографіка
06:33 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com

Зовсім скоро настане Новий рік, і кожен українець вже складає список покупок для новорічного столу. У скільки ж обійдеться українцям накрити стіл для святкування Нового 2021 року?

В середньому по Україні вартість новорічного столу в 2021 році на сім'ю з 4 чоловік складе 1706 грн. А якщо Ви захочете побалувати себе делікатесами, то потрібно буде приготувати - 2426,78 грн.

Щоб розрахувати середню ціну столу було взято «стандартне» новорічне меню: салати, м'ясні і рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої та інше.

Отже, якою ж буде вартість основних страв:

Салат олів'є (3 кг) обійдеться в 159,37 грн. Середня вартість інгредієнтів складе: ковбаса - 70 грн за 0,5 кг, півкілограма зеленого горошку обійдеться в 32,5 грн, 6 яєць - 14,5 грн і 180 г майонезу - 12,5 грн. Овочі для салату разом обійдуться в 13,37 грн за 1,5 кг (картопля, морква, цибуля), за 200 гр огірків доведеться викласти 16,5 грн.

Загальна вартість салату "Оселедець під шубою" (1 кг) складе приблизно 120,37 грн. За філе оселедця доведеться віддати близько 100 грн за 0,5 кг. Майонез обійдеться в 12,50 грн. Овочі потягнуть на 7,87 грн.

М'ясні продукти (2,5 кг) - 394,50 грн. Сирокопчена ковбаса "Салямі" - 89,50 грн за півкілограма. Копчена підчеревина - 100 грн за 0,5 кг. Биток з свинини - 110 грн за півкіло. За 1 кг курячого філе доведеться заплатити в середньому 95 грн.

Молочні продукти обійдуться в середньому 104 грн: за 300 гр твердого сиру доведеться віддати 66 грн, а за 200 гр вершкового масла - 38 грн.

Овочі в загальному обійдуться в 182 грн. Три кілограми картоплі коштуватимуть 19,30 грн. За один кг грибів доведеться віддати 50 грн, півкілограма солодкого перцю потягне на 52,50 грн. Півкіло свіжих огірків і кілограм помідорів обійдуться в 22,50 грн і 38 грн відповідно.

Фруктова нарізка на святковому столі обійдеться в 104 грн. Два кілограми мандаринів вийдуть 70 грн, 1 кг бананів - в середньому 25 грн, лимон (200 г) - 9 грн.

Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн, а шоколадні цукерки - 170 грн за 1 кг.

Якщо ви хочете прикрасити свій стіл не тільки оселедцем під шубою, а й оселедцем без неї, то за 1 кг філе оселедця доведеться викласти 100 грн.

Тепер делікатеси. «Мажорам» доведеться доплатити близько 470 грн - 120 гр червоної ікри обійдеться в 250 грн, а 200 г червоної риби - 220 грн.

Напої.

Тверезій частині населення за 2 л соку доведеться заплатити 38,30 грн, а за солодку воду - 27 грн за 2 л.

Пляшка шампанського (0,75 л) обійдеться в 100 грн, а за пляшку (0,5 л) коньяку доведеться викласти 170 грн. Мінералочка на ранок - 11,30 за 1,5 л.

Варто зазначити, що мінімальна зарплата в Україні зараз становить 5 тис. Грн. Тобто виходить, щоб середньостатистичному українцеві накрити стіл потрібно витратити близько половини своєї зарплатні.

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Ціни, Новий рік, Новорічний стіл.

Автор:

Телеграф
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