Коли відзначають католицьке Різдво та Святвечір, і як красиво привітати зі святом

24 грудня західні християни відзначають - Католицький Святвечір. В святвечір християни згадують розповідь з Євангелія про поклоніння волхвів зі сходу Богонемовляті Христу.

Святвечір прийнято проводити в кругу сім'ї за торжественною трапезою з пісними блюдами. Після закінчення сімейної трапези віруючі направляются в церкву на богослужіння навечерія Рождества Христова.

На святковому столі зазвичай повинні стояти 12 пісних блюд (за числом апостолів), які подаються в певній черговості.

Головне блюдо на столі католиків традиційна зернова каша - сочиво, яке ставиться на стіл зразу. Далі гостей пригощають вівсяним киселем.

Також в різдвяний святвечір прийнято готувати пісні страви з риби, овочів та фруктів, які подають після киселю. Після риби віріючі п'ють кисіль з клюкви, що символізує кров Іісуса.

Відмітим, що на столі обов'язково повинні бути сім видів солодощів - це символ семи святих таїнств.

Як мінімум одним з 12 різдвяних страв повинен бути пісний салат - зазвичай, вінегрет, або салат "Шуба". Помимо цього на святковому столі в канун католицького Різдва можна побачити страви з капусти, білої фасолі, рису та бобових, змішаних з медом.

С приводу католицького Святвечора «Телеграф» зібрав найкращі вітальні картинки.