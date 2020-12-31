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Обрано директора "Державного експертного центру МОЗ"

Обрано директора "Державного експертного центру МОЗ"
Оновлено 17:11 Чт, 31 Грудень 2020 Телеграф

31 грудня 2020 року комісія завершила конкурсний відбір на посуду директора ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України". Переможцем став Михайло Бабенко, який до цього часу виконував обов'язки директора підприємства.

Всього комісія розглянула презентації чотирьох кандидатів на посаду. Розгляд кандидатур проходив у закритому форматі.

"Мова йшла про політику щодо подальшого здійснення реєстрації лікарських засобів в Україні. А також про пошук механізмів балансу між забезпеченням населення доступними, якісними та ефективними лікарськими засобами, в тому числі зняття адміністративних та інших бар'єрів для допуску лікарських засобів на український ринок", - сказав за результатами конкурсу заступник міністра Ігорь Іващенко, який координує діяльність ДП.

"Важливим елементом було розуміння фінансового стану компанії, збільшення її доходності", - підкреслив заступник міністра.

Переможець конкурсу - Михайло Бабенко є кандидатом наук. З листопада 2019 по листопад 2020 року виконував обов’язки генерального директора ПАТ «Укрмедпром» МОЗ України. На керівній посаді провів аудит діяльності державного підприємства-боржника та за короткий термін вивів його на стабільний і прибутковий рівень. В умовах пандемії Covid-19 відновив роботу двох дочірніх підприємств по виробництву етилового спирту для потреб медичної галузі України.

З листопада 2020 року виконував обов’язки директора "Державного експертного центру МОЗ України".

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МОЗ.

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Телеграф
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