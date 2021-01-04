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Понеділок, 04.01.2021
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Що приготувати на різдвяний Святвечір: 12 традиційних страв

Що приготувати на різдвяний Святвечір: 12 традиційних страв
Оновлено 11:06 Сьогодні Телеграф

6 січня православні християни відзначають переддень Різдва - різдвяний Святвечір або Святу Вечерю. У цей день прийнято готуватися до Різдва.

Святвечір - це заключний день Різдвяного посту. 6 січня не можна сідати за стіл і появи «вечірньої зірки». Тільки, коли на небі з'являлася перша зірка, яка сповістила колись волхвам про народження Ісуса Христа, тоді можна було починати святкувати.

Традиційно зустрічати Різдво прийнято в колі найближчих і рідних, а святковий стіл накривався дванадцятьма пісними стравами - за кількістю апостолів. Які 12 страв потрібно поставити на святковий стіл у Святвечір - читайте далі.

Головним частуванням Святої Вечері є - кутя. Саме з ложки куті починається святкова вечеря перед Різдвом. Блюдо готується з цілих, добре розварених зерен пшениці, які є символом відродження життя. Потім в кутю додають родзинки, мак, мед і горіхи. Вважається, що чим багатша кутя, тим більше щастя і достатку чекає сім'ю в новому році.

Якщо кутя - господиня Святвечора, то узвар - його господар. Узвар символізує живу воду, що очищає душу і тіло. Готується в основному з сушених фруктів, однак можна додати трохи сушених трав, таких як м'ята або меліса.

Не прийнято проводити Святий Вечір без присутності на столі перших страв, тому на святкуванні повинен бути пісний суп або борщ.

Також, обов'язково на стіл подаються салати. Так, як традиційні овочі в зимову пору року - це буряк і капуста, що салат вінегрет - це просто знахідка.

Серед 12 пісних різдвяних страв вареники займають особливе місце - вони символізують Місяць. Тому вони і ліпляться в формі півмісяців. Вони також повинні бути пісними, без додавання молока, яєць, сиру та м'яса. З такою ж пісною начинкою - з картоплею, капустою, грибами.

Рагу з овочів. Для приготування пісного рагу можна використовувати будь-які овочі, які є у вас в запасі. Також, для приготування рагу використовуються бобові, які дуже важливі на столі цього вечора. Вважається, що вони є символом достатку в родині.

З незапам'ятних часів риба є древнім символом Христа. Тому рибні страви в Святий Вечір на столі повинні обов'язково бути присутніми. Серед безлічі способів приготування риби оберіть оптимальний для себе.

Підбираючи пісні страви на різдвяний стіл, зробіть асорті з домашніх заготовок. Не зайвим буде прикрасити стіл солоними огірочками і навіть грибочками.

У Святвечір також важливі страви з бобових. По-справжньому ситні і поживні, вони повинні замінити відсутнімть м'яса і ковбаси.

Пісні голубці. Начинкою для таких голубців може стати рис з овочами або пшоно з грибами.

Мучні страви до столу у Святвечір подавати також потрібно - подібні страви гарантують хороший урожай і загальне благополуччя наступного року. Відзначимо, що молока і яєць в рецепті бути не повинно, постарайтеся замінити їх іншими інгредієнтами.

Простий і корисний десерт, який прикрасить святковий стіл і неодмінно сподобається всім членам сім'ї - печені яблука. Запечені з медом і волоськими горіхами, вони виглядають святково.

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Різдво, Святвечир.

Автор:

Телеграф
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