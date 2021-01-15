Беруть хабарі і дозволяють працювати по-тихому: Черняк жорстко пройшовся по владі через локдаун

Євгеній Черняк розкритикував діяльність української влади під час карантину.

Публікацію відповідного змісту відомий бізнесмен, інвестор, ведучий You-Tube каналу «Big Money» опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За словами Черняка, Україну очікує остаточне знецінення чинної влади. Причиною тому, на думку автора допису є хабарництво та спекуляція на вакцині проти коронавірусу.

"Бо хтось працює, а решту оштрафували. Бо беруть хабарі і дозволяють працювати тихенько. Тому що кількість пацієнтів ще росте, а кількість перевірених людей падає. Бо цирк з вакцинами продовжується і передоплатою китайців з найнижчою ефективністю, але за найвищою ціною", – написав бізнесмен.

Євгеній Черняк переконаний, що опісля відкриття кордонів українці почнуть виїжджати за межі країни.

Ведучий You-Tube каналу «Big Money» відзначив, що люди намагаються виживати самотужки і припинили розраховувати на будь-яку допомогу від держави.

Натомість у сусідній Польщі, відзначає він, українським заробітчанам робитимуть вакцинацію безкоштовно.