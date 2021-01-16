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Обслуговування українською мовою: де зобов'язані використовувати і які штрафи застосовуються для порушників (інфографіка)
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Обслуговування українською мовою: де зобов'язані використовувати і які штрафи застосовуються для порушників (інфографіка)

Обслуговування українською мовою: де зобов'язані використовувати і які штрафи застосовуються для порушників (інфографіка)
Оновлено 11:48 Сьогодні Телеграф

З суботи, 16 січня 2021 року мовою сфери обслуговування в Україні офіційно стала українська. Згідно зі змінами, з цього дня, всі підприємства, установи і організації зобов'язані здійснювати обслуговування та надавати будь-яку інформацію про товари і послуги українською мовою.

"Телеграф" інформує, що передбачає закон - де зобов'язані використовувати українську мову, що робити, якщо Вас відмовляються обслуговувати державною, і які штрафи застосовуються за порушення.

Gde obyazany ispol'zovat' ukrainskiy yazyk: sfera torgovli i obsluzhivaniya, zavedeniya obshchepita, transport, markirovka tovarov i uslug, meditsinskaya sfera, obrazovatel'naya sfera, kommunal'nyy sektor, televideniye, pechatnyye SMI, internet-magaziny.

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Результаты перевода

Де зобов'язані використовувати українську мову:

  • сфера торгівлі та обслуговування,

  • заклади громадського харчування,

  • транспорт,

  • маркування товарів і послуг,

  • медична сфера,

  • освітня сфера,

  • комунальний сектор,

  • телебачення, друковані ЗМІ, інтернет-магазини.

Що робити якщо відмовляються обслуговувати українською мовою:

По-перше, спробуйте вирішити ситуацію на місці і попросити працівника обслуговувати вас державною мовою. У разі відмови слід звернутися до керівництва або ж на гарячу лінію установи. Було б непогано, якби ви зафіксували факт порушення за допомогою аудіо або відео, або ж письмового підтвердження очевидців. Також можна подати скаргу мовному омбудсмену.

Які штрафи застосовуються до порушників мовного закону:

У разі повторного порушення буде складений протокол і тоді вже накладається штраф у розмірі від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 5100 до 6800 грн.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 64

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Штраф, Закон, Українська мова.
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