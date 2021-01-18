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Надійшли перші 100 скарг на порушення мовного закону

Надійшли перші 100 скарг на порушення мовного закону
21:25 Пн, 18 Січень 2021 Телеграф

Протягом трьох днів дії мовного закону до офісу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло близько 100 звернень.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив у коментарі Радіо Свобода: поки що грубих порушень не зафіксовано. Громадяни переважно скаржаться на недотримання мовного законодавства у громадському транспорті, на інтернет-сайтах, також є скарги стосовно мови зовнішньої реклами.

Уповноважений із захисту державної мови висловлює припущення, що кількість скарг про недотримання мовного закону значно зросте після закінчення карантинних обмежень і відриття закладів громадського харчування.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набула чинності стаття мовного закону, яка передбачає обслуговування клієнтів українською мовою в сфері послуг, незалежно від форми власності.

У Росії та кремлівських пропагандистських ЗМІ цей закон викликав бурхливу реакцію і навіть істерику.

 

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Ярослава Парака
Автор: Ярослава Парака
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Омбудсмен, Тарас Креминь, Українська мова, Російська мова.
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