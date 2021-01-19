У електричках з'являться відеокамери

Для підвищення рівня безпеки пасажирів "Укрзалізниця" встановить камери відеоспостереження в приміських електричках.

Хуліганські дії окремих пасажирів, що почастішали, завдають шкоди майну компанії, а також становлять загрозу здоров'ю та життю громадян і співробітників "Укрзалізниці".

З метою попередження таких інцидентів будуть встановлені відеокамери в салонах електричок, а також - оперативні "червоні кнопки" в кабінах машиністів, зазначає голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак.

Нагадуємо, що в липні 2020 року дівчата-вандали розтрощили вагон електрички. Пізніше їх затримала поліція.

Питання безпеки в українських поїздах залишається актуальним, оскільки почастішали випадки нападу на пасажирів. Наприклад, у серпні 2020 року в поїзді Київ - Маріуполь чоловік напав на журналістку, жорстоко її побив і намагався згвалтувати.