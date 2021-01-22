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П'ятниця, 22.01.2021
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Міністр юстиції Денис Малюська порушує закон та допомагає людям Януковича захоплювати чуже майно
Міністр юстиції Денис Малюська порушує закон та допомагає людям Януковича захоплювати чуже майно

Міністр юстиції Денис Малюська порушує закон та допомагає людям Януковича захоплювати чуже майно

Міністр юстиції Денис Малюська порушує закон та допомагає людям Януковича захоплювати чуже майно
14:36 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Міністр юстиції вступив у змову з Юрієм Іванющенком та Іваном Аврамовим, близькими соратниками президента-втікача Януковича, та зловживає власними повноваженнями в інтересах цього угрупування. Про це свідчать останні події навколо ринку «Столичний».

Так, у 2015р. компанія Спецбуд-моноліт надала позику ринку «Столичний» в розмірі більше 40 мільйонів гривень. В якості забезпечення зобовязань, ринок «Столичний» передав в іпотеку павільйон «Овочі-фрукти».

Але вже на початку 2020 року, за даними журналістського розслідування, ринок «Столичний» захопила організована злочинне угрупування Юрія Іванющенка та Івана Аврамова.  Було незаконно змінено директора підприємства та сформовано борги перед підконтрольними компаніями Іванющенка-Аврамова на суму більше 300 млн. грн., про що свідчать дані реєстру судових рішень

Впродовж 2020 року ринок «Столичний» не виконував свої зобов’язання по поверненню позики і за правління нового директора Рустема Абдукадирова був свідомо доведений до банкрутства

Сам факт неплатоспроможності і порушення умов договору позики є підставою для застосування іпотечного застереження та можливості кредитору набути право власності на майно. Тому 13 січня 2021 року компанія Спецбуд-моноліт звернула стягнення на предмет іпотеки і уклала нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу, оскільки це не профільний напрямок кредитора.

Але вже 14 січня 2021 року ринок «Столичний» оскаржує перехід права власності на павільйон до кредитора у Комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мінюсту.

За дорученням міністра Малюськи справа невідкладно, з порушенням порядку розгляду скарг, призначається до розгляду на 21 січня.

21 січня Комісія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації, з порушенням порядку розгляду скарг, а також Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» приймає рішення у формі висновку про скасування всіх реєстраційних дій. Ймовірно, вказаний висновок був заздалегідь підготовлений та узгоджений Міністром юстиції, Іваном Аврамовим та Юрієм Іванющенко.

При цьому, компетенція Міністерства юстиції України щодо визнання недійсним або скасування правочинів, тим самим скасування права власності, на підставі яких прийнято оскаржувані рішення, законодавством не визначено.

Більше того, з Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що Ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15 січня 2021 року було накладено арешт на павільйон «Овочі-фрукти», а також заборонено Міністерству юстиції України здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо цього павільйону.

Незважаючи на це, Міністр юстиції Денис Малюська готовий здійснювати кримінальні правопорушення і скасувати на користь організованого злочинного угрупування Юрія Іванющенка та Івана Аврамова будь-які реєстраційні дії в Реєстрі нерухомого майна в Україні.

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Денис Малюська, Ринок Столичний.
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