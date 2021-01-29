СБУ висловила співчуття у зв'язку зі смертю генерал-лейтенанта Пісного, який помер від Covid

Керівництво та колектив Служби безпеки України висловили співчуття родині і близьким померлого генерал-лейтенанта Василя Пісного, який помер у четвер, 28 січня, від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.

"Багато років Василь Михайлович стояв на варті закону і захисту громадян, протидіяв внутрішнім загрозам безпеці нашої країні. Під його керівництвом спецпідрозділами СБУ було нейтралізовано десятки угруповань організованої злочинності, у тому числі транснаціонального масштабу, які загрожували державній безпеці", - зазначили в СБУ.

Відомо, що парастас та прощання з Пісним відбудеться 29 січня о 12.00 год. у помешканні покійного на вул. Брюховицький, 207 у Львові. Василь Пісний помер у віці 58 років.

Народився на Тернопільщині. Очолював УБОЗ та УМВС в Тернопільській області, у 2008-2010 роках був начальником УМВСУ у Львівській області.

У 2010 році був обраний депутатом Львівської облради, потім обіймав посаду першого заступника голови Львівської облради.

З березня 2014-го до 4 січня 2015 року очолював Департамент боротьби з економічною злочинністю МВС України. З вересня 2015 року до червня 2019 року працював заступником начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ (управління "К").