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Вівторок, 23.02.2021
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Суд засудив Стерненка до 7 років колонії

Суд засудив Стерненка до 7 років колонії
Оновлено 13:13 Сьогодні Телеграф

Приморський суд Одеси у вівторок, 23 лютого, засудив активіста Сергія Стерненко до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Про це повідомляє адвокат Масі Найєм на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сім років Сергію Стерненку. Це не про правосуддя. Не про справедливість", - написав він у вівторок.

За даними "Лига.новости", сторона звинувачення просила дати Стерненкові 8 років в'язниці з конфіскацією майна, також звинувативши активіста в розбої та незаконному поводженні зі зброєю.

"Суд присудив Стерненку сім років і три місяці в'язниці з конфіскацією половини майна", - уточнює видання.

Суд також вирішив відправити його в СІЗО, взявши під варту в залі суду.

Сам активіст заявив, що має намір подавати апеляцію. Стерненко також прокоментував на своїй сторінці в Facebook обвинувальний вирок і перерахував, на чому він базується:

"Всі вилучені речі під час обшуку визнані судом допустимими доказами. Хоча обшук у мене вдома проводився без адвоката, з яким мені навіть не дали зв'язатися.

- судово-медичні експертизи, складені російською мовою, також визнані допустимими. Хоча це пряме порушення ст. 29 КПК.
- показання тітушки Щербіча суд визнав достовірними (!)
- суд відмовився визнавати доказом висновок спеціаліста по стартовому пістолету, в якому фахівець вказав, що експертиза по пістолету проводилася з істотними порушеннями й пістолет не є вогнепальною зброєю.
- суд не має сумнівів у висновку експерта сторони обвинувачення, в якому той сказав, що взяв пістолет стартовий, але після викручування експертом втулки зі стовбура став вогнепальним
- суддя вважає, що у нас існує закон про зброю, і це міліцейська інструкція, яка законом не є.
- стартовий пістолет мною був виданий поліції добровільно. Це взагалі по ч. 3 ст. 263 КК є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності. Але суддя також відкинув цей документ, тому що добровільна видача не зафіксована в протоколі обшуку і я в ньому це не написав. Але я не підписував протокол, тому що до мене не пустили адвоката!"

Таке враження, що вирок писали "мусора". Суддю таки дотиснула (генпрокурор - ред.) Венедиктова, (заступник голови Офісу президента - ред.) Татаров і (мер Одеси - ред.) Труханов за ці дні. Обвинувальний вирок за всіма статтями", - написав активіст.

Суд засудив Стерненко до ув'язнення у справі про нібито викрадення у 2015 році депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербіча з проросійської партії Батьківщина.

Щербіч стверджує, що навесні 2015 го його "викрали й катували, вимагаючи відмовитися від депутатського мандата". У вересні 2015 го Стерненка, який на той момент керував одеським осередком Правого сектора, затримали за підозрою у викраденні. У своєму YouTube-блозі активіст говорив, що у сторони звинувачення немає доказів, і справа побудована лише на заявах Щербіча.

Як повідомлялося, ввечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників вчинили напад на 23-річного Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем в живіт. Ножові поранення були й у самого Стерненка, а також у другого нападника, якого поліція незабаром затримала й відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

За фактами нападів на Стерненка зараз здійснюється процесуальне керівництво в трьох кримінальних провадженнях, ще по одному обвинувальний акт щодо підозрюваного направлено до суду.

У березні 2020 року низка правозахисних та громадських організацій закликали правоохоронців неупереджено розслідувати кримінальну справу, порушену за фактом нападу на громадського активіста Сергія Стерненка.

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Максим Іванов
Автор: Максим Іванов
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Одеса, Сергій Стерненко, Вирок суду.
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