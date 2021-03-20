Україна "пасе задніх" в світовому рейтингу щастя (інфографіка)

20 березня в світі відзначають Міжнародний день щастя. З цієї нагоди чи ні, але ООН опублікувала рейтинг найщасливіших країн світу в 2021 році за версією World Happiness Report.

Цей рейтинг, який оцінює рівень щастя в 149 країнах світу, складається на основі аналізу добробуту, тривалості життя, соціальної підтримки, свободи і рівня корупції в країні.

Варто відзначити, що пандемія коронавіруса трохи вплинула на задоволеність життям: в першу чергу це здоров'я, матеріальна складова і спілкування, якого багатьом не вистачає для повноцінного щастя.

Тож, перше місце вже 4 рік тримає за собою Фінляндія, на другому місці - Данія, а трійку лідерів замикає Швейцарія. Також в десятку увійшли Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Люксембург, Нова Зеландія і Австрія. Замкнули рейтинг Руанда, Зімбабве і Афганістан.

Варто відзначити, що в порівнянні з 2020 роком, Україна піднялася на 13 позицій, і розмістилася на 110 місці.

Відзначимо, що вперше всесвітній рейтинг про щастя був опублікований у 2012 році.