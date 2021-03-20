Красиві листівки і привітання з Днем щастя 2021

У суботу, 20 березня, у всьому світі відзначається День щастя, або Міжнародний день щастя.

Зарочаткуванню цього позитивного свята люди зобов'язані Генеральній асамблеї ООН, члени організації якої запропонували в цей день проводити цікаві просвітницькі заходи.

Ініціатори Дня щастя прагнули показати, що для повного задоволення своїм життям фінансове і економічне благополуччя не завжди грає важливу роль, а звернення до духовної і моральної сторони життя забезпечує більш щасливе ставлення до навколишнього світу.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші вітальні листівки з Міжнародним днем щастя:

Що їсти під час Великого посту- календар харчування по днях в матеріалах "Телеграфа".