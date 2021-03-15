Календар великодніх свят у 2021 році: які дати слід пам'ятати (інфографіка)

З 15 березня починається Великий піст, який триватиме 48 днів - до 1 травня. Цей піст є найдовшим і найсуворішим, і починає собою великодні свята. З раціону на всі дні посту виключаються м'ясні та молочні продукти. Дозволяється риба, але тільки на Благовіщення і Вербну неділю.

Нагадаємо, що дати початку поста щороку різні, адже вони безпосередньо залежать від дати святкування Великодня. Тому, щоб Ви не пропустили жодну з важливих дат, "Телеграф" склав календар великодніх свят у 2021 році.

Повторимося, Великий піст - починається 15 березня, а завершується 1 травня (включно). Відповідно, на 2 травня припадає Світле Воскресіння Христове - Великдень.

Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці припадає на одну і ту ж дату щороку - 7 квітня. Це свято одне з найдавніших свят на честь Пресвятої Богородиці.

На 25 квітня припадає Вербна неділя. Це свято символізує вхід Ісуса в Єрусалим, щоб прийняти свою смерть і спокутувати гріхи людства.

З 26 квітня починається Страсний тиждень - останні дні перед Великоднем. У ці дні православні строго дотримуються посту, моляться, і ні в якому разі не розважаються. Кожен день зі Страсного тижня по-особливому важливий, проте більше виділяють три з них - Чистий четвер - 29 квітня, Страсну п'ятницю - 30 квітня, і Велику суботу - 1 травня, коли відбувається сходження Благодатного вогню.

Ну і закінчується Страсний тиждень Великим Воскресінням, тобто Великоднем. В цей день також закінчується і Великий піст.

Якщо ви дотримуєтеся Великого посту, то раніше, "Телеграф" писав, як правильно харчуватися всі дні посту і склав пам'ятку-календар про те, які продукти в який день можна вживати.