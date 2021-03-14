Що їсти під час Великого посту: календар харчування по днях

Православне свято Масляна підходить до кінця, а це означає, що вже завтра, 15 березня, для віруючих людей починається Великий піст.

Він триватиме 48 днів і закінчиться 2 травня з настанням свята Великодня.

Під час посту з раціону виключаються молочні та м'ясні страви. Рибу за цей час дозволяється вживати в їжу лише в свята Благовіщення і у Вербну неділю, 7 і 25 квітня відповідно.

Основу раціону, згідно з традицією, складати повинні продукти рослинного походження і гриби.

Щоб допомогти віруючим дотримуватися посту, "Телеграф" склав просту пам'ятку про те, які продукти та в який день можна вживати.

Нагадаємо, тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская опублікувала кілька простих рецептів пісних страв.