Великий пост 2021: когда начинается и как к нему подготовиться

В Украине заканчивается Масленица - праздник перед Великим Постом. Уже с 15 марта (ближайший понедельник) начинается Великий пост, который длится 48 дней до самой Пасхи. Это самый долгий и строгий период воздержания у православных.

В 2021 году православная Пасха припадает на 2 мая. Великий пост соблюдают с 15 марта по 1 мая включительно.

Пост состоит из двух частей — Святой Четыредесятницы (первые шесть недель) и Страстной седмицы (последние шесть дней перед Пасхой). Самые строгие ограничения приходятся на первые пять дней поста и последние шесть.

Из рациона на все 48 дней исключаются мясные и молочные продукты. Рыба разрешается только в праздник Благовещения — 7 апреля и в Вербное воскресенье — за семь дней до Пасхи. Основа рациона в период поста — овощи, фрукты, грибы, хлеб, зерновые и бобовые, орехи.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала украинцам, как правильно поститься, чтобы не навредить организму, передает "Суспільне Новини".

По словам врача, пост для одних полезен, а для других нет. Если человек взрослый, здоровый, не имеет тяжелых заболеваний тогда пост пойдет на пользу.

Отказ на время от продуктов животного происхождения и употребления большого количества клетчатки, овощей, фруктов, очень хорошо влияет на организм, особенно людей с избыточной массой тела, нарушенным углеводно-жирового обмена, ожирением печени.

Также врач отмечает, что большая доля успеха поста зависит от психологического настроя, когда человек понимает, для чего он это делает. Также важно правильно готовить.

Кроме того, во время поста не следует забывать о белковых продуктах.

"Их очень много. Это все разновидности бобовых. Хорошим источником белка также является картофель. Кроме того, полезно к блюдам добавлять различные орехи или делать десерты из семян мака, льна, чиа и тому подобное. В орехах и семенах содержится большое количество биологически активных веществ и аминокислот. Не следует забывать и о жирах. Это может быть оливковое масло первого отжима или нерафинированное подсолнечное ", - отметила Скиталинская.

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