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У Хмельницькому несподівано помер митрополит Антоній, нагороджений РПЦ

У Хмельницькому несподівано помер митрополит Антоній, нагороджений РПЦ
18:16 Вт, 23 Березень 2021 Телеграф

У вівторок, 23 березня, в Хмельницькому на 55-му році життя помер митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота).

Про це повідомив спікер ПЦУ Євстратій Зоря в Facebook.

"Вічна пам'ять владиці, Царство Небесне і вічний спокій!" - написав він.

Відзначимо, що слова скорботи за фактом смерті Антонія виявив і мер Хмельницького Олександр Симчишин.

"Вічна Пам'ять, Владико! Ви були і будете справжнім Другом!" - підписав спільне фото з митрополитом керівник міста. 

Біографія

Антоній (Махота) народився 8 листопада 1966 року в Слатине, в Золочівському районі Харківської області. Мати померла, коли хлопчикові був рік і чотири місяці і він виховувався в сім'ї родичів матері. У 1983 році закінчив середню школу в місті Суджа, в Курській області. З 1983 по 1984 році навчався в Харківському технічному училищі за спеціальністю монтажник радіоапаратури, а з 1984 по 1991 рік - в Харківському політехнічному інституті за фахом інженера-механіка. Прийшов до свідомої віри, відвідуючи Покровський чоловічий монастир в Харкові. 18 липня 1996 був пострижений у чернецтво з ім'ям Антоній.

Нагороди

1 квітня 1993 року було нагороджено камилавкою і наперсним хрестом РПЦ.

У 1999 році отримав орден Святого Архистратига Божого Михаїла

У 2006 році нагороджений орденом Георгія Побідоносця

орден "За заслуги" II ступеня

орден "За заслуги" III ступеня

Єпископське служіння

21 липня 1996 був хіротонізований на єпископа Сімферопольського і Кримського (УПЦ КП).

29 жовтня 1997 року його призначають єпископом Хмельницьким і Кам'янець-Подільським, керуючим Хмельницькою єпархією.

23 січня 2004 року було зведено в сан архієпископа, а 23 січня 2012 року указом патріарха Філарета (Денисенка) зведений в сан митрополита.

15 грудня 2018 року, на Об'єднавчому соборі, увійшов в юрисдикцію Православної церкви України.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
Перегляди: 97

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Фото, Смерти, Антоний, ПЦУ, митрополити.
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