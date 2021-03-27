Відкладають тотальний локдаун? В Україні різко змінилася кількість "червоних" зон

У суботу, 27 березня, МОЗ України двічі оновив карту карантинного зонування областей - хоча показники не змінилися, в оновленій версії стало менше "червоних" областей.

Спочатку в 13 регіонах був червоний рівень епідемічної небезпеки, але протягом дня їх число скоротилося до 10-ти.

Ось як виглядають дані, опубліковані Міністерством охорони здоров'я вранці 27 березня:

А так оновили дані по обіді, - Черкаська, Рівненська та Чернігівська області стали знову "помаранчевими", хоча більше ніякі показники не змінилися.

Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджував, що тотальний локдаун у всій Україні буде введено, якщо більше половини областей (тобто 13 і більше) потраплять в "червону" зону.