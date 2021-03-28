Хроніки коронавируса в Україні: захворюваність і смертність знизилися на тлі зниження кількості тестів і вихідних

Медикам в Україні за добу вдалося зареєструвати 11932 людини з коронавірусом. У той же час померлих від хвороби всього 203 людини.
Про це 28 березня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
У порівнянні з даними останніх днів, число смертей і заражень впало, при цьому впало і число тестів на "ковід" серед населення.
У порівнянні з 26 березня - 27 та 28 березня проводилося менше ковід-тестів.
Також зазвичай в Україні знижується кількість заражень на вихідних.
Згідно з даними МОЗ в країні за минулі 24 години:
У свою чергу, з початку першого зараження на території України вже встигли захворіти 1 644 063 громадян, а одужати лише 1 300 625, при тому, що померли 31 954 пацієнти.
Топ-5 регіонів країни з найвищим показником захворюваності за добу:
У той же час в Україні за минулий день прищепили 4616 чоловік.
Нагадаємо, що 27 березня, в Україні оновили карту карантинного зонування областей, в оновленій версії стало менше "червоних" областей.