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Хроніки коронавируса в Україні: захворюваність і смертність знизилися на тлі зниження кількості тестів і вихідних

Хроніки коронавируса в Україні: захворюваність і смертність знизилися на тлі зниження кількості тестів і вихідних
08:54 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Медикам в Україні за добу вдалося зареєструвати 11932 людини з коронавірусом. У той же час померлих від хвороби всього 203 людини.

Про це 28 березня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У порівнянні з даними останніх днів, число смертей і заражень впало, при цьому впало і число тестів на "ковід" серед населення.

корона

У порівнянні з 26 березня - 27 та 28 березня проводилося менше ковід-тестів.

коронавирус

Також зазвичай в Україні знижується кількість заражень на вихідних.

 коронавирус тест

коронавирус тесты

Згідно з даними МОЗ в країні за минулі 24 години: 

  • 5052 людини потрапили до лікарні,
  • 203 пацієнта померли,
  • 3343 українця побороли коронавірус,
  • тестів провели 67 335.

У свою чергу, з початку першого зараження на території України вже встигли захворіти 1 644 063 громадян, а одужати лише 1 300 625, при тому, що померли 31 954 пацієнти.

Топ-5 регіонів країни з найвищим показником захворюваності за добу: 

  • 1150 осіб захворіли на Харківщині,
  • заразилися коронавірусом 1083 українця в Дніпропетровській області,
  • на Львівщині 905 пацієнтів підхопили "корону",
  • 841 позитивний тест отримали жителі Донецької області,
  • 791 громадянин захворів COVID-19 в Житомирській області.

У той же час в Україні за минулий день прищепили 4616 чоловік.

Нагадаємо, що 27 березня, в Україні оновили карту карантинного зонування областей, в оновленій версії стало менше "червоних" областей.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 50

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Коронавірус, Covid-19.
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