Наталка Діденко підказала, яким пронозам погоди можна довіряти

Відомий український синоптик Наталія Діденко підказала українцям, де дивитися самий правдиві прогнози погоди.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Телеграфу".

"Зараз більшість із нас мають гаджети, розумні телефони. На них є, наприклад, такий погодний ресурс як The Weather Channel. Цьому можна довіряти. Це підходить для випадків, коли ви їдете на вихідні в інше місто або летите кудись. Подивилися: "Ага, там буде у нас -2, а там буде +15". І в принципі вам цього достатньо", - сказала Діденко.

Вона додала, що також можна довіряти сайту Укргідрометцентру, що стосується інших, то варто "просто погуглити", щоб перевірити їх на предмет професіоналізму.

Якщо ж користувачеві мережі необхідний прогноз для "людських потреб", то вона пропонує скористатися її сторінкою в Фейсбук.

"Я трохи такий маленький гідрометцентр, бо використовую більшість усіх схем і професійних моделей, як і Гідрометцентр", - сказала вона, але підкреслила, що її завдання дещо інше.

Діденко каже, що її подача спрямована на людей і покликана дати їм поради про різні побутові дрібниці, на зразок що надіти, що варто прибрати з балкона і так далі.

При цьому вона підкреслює, що не є ворожкою або народним синоптиком.

"Синоптики, якщо вони професійні, прогнозують погоду на добу – три доби. Тенденція – на п’ять-сім діб. Все, що далі – на два тижні, на місяць, на сезон – це все, так щоб нікого не образити, дуже приблизне. І я б абсолютно не рекомендувала на це звертати уваги ", - підкреслила Діденко.

Вона додала, що у Гідрометцентру є довгострокові прогнози, але вони все одно ні про що не скажуть.

Більше про те, де дізнаватися правдивий прогноз погоди, чому нас навчив коронавірус, як не потонути в "Facebook-бруду", хто повинен бути президентом і куди рухається Україна читайте в матеріалі "Телеграф": Наталка Діденко: "Вже 30 років повторюю, що я – синоптик, а не ворожка Клавдія і не так званий народний синоптик"