Синоптик Наталія Діденко анонсувала "прекрасну теплу погоду" в Україні

Український синоптик Наталія Діденко принесла хороші новини для тих, хто втомився від березневих холодів і чекає справжнього весняного тепла.

Відповідним прогнозом вона поділилася в своєму Фейсбук.

"Вже незабаром, а саме 1-го квітня в Україні очікується прекрасна тепла погода, до +14+19 градусів", - написала вона.

За її словами 30 березня погоду визначатиме антициклон Nikole, який витіснить одеський циклон далі в бік Чорного моря. Таким чином у вівторок опадів в Україні не очікується. Невеликі дощі можливі хіба що в західних регіонах.

"Температура повітря у вівторок найнижчою очікується на Заході та Сході, вдень +6+10 градусів, на решті території буде тепліше, +10+14 градусів. Найближчої ночі у східних областях навіть затримаються невеликі "мінуси", - написала вона.

Найбільш теплою погода буде 1 квітня, проте вже до вихідних в країну повернуться дощі.

Подібна картина випливає і з прогнозів Укргідрометцентру.

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