В Україні в рамках територіальної реформи планують скоротити райони, звільнивши 21 тисячу людей. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

За словами чиновника, в нашій країні створили 1469 територіальних громад, куди зараз шукають профі з досвідом роботи в РДА. Однак нових співробітників буде куди менше колишнього: працевлаштують 16 тисяч чоловік, в той час як роботи позбудеться близько 21 тисячі чиновників усіх категорій.

Як раніше повідомляло наше видання, найближчим часом головним органом країни стане Верховний Суд. Саме йому належить перевірити близько трьох-чотирьох десятків санкційних рішень президента і РНБО і укази про звільнень суддів КС.

Також "Телеграф" повідомляв, що компанія "Глуск-Україна" в результаті блокування роботи з боку силовиків щодня зазнає збитків в розмірі 2-3 млн грн, але масових звільнень персоналу постарається уникнути.