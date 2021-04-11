Коли Вербна неділя відзначається в 2021 році, традиції і звичаї свята

25 квітня православна церква відзначає одне з великих двунадесятих свят, яке присвячене появі Ісуса Христа в Єрусалимі напередодні Його смерті - Вербна неділя або Вхід Господній в Єрусалим. Своєю важливістю свято поступається тільки Великодню.

Дата Вербної неділі щороку змінюється в залежності від дня святкування Пасхи і відзначається кожної шостої неділі Великого посту. У 2021 році свято припадає на 25 квітня.

Так, як Вербна неділя це свято, що асоціюється з настанням весни, то в цей день заведено відвідувати богослужіння і освячувати в храмах вербові гілки, адже це перша рослина, яка розквітає навесні. Інша традиція була пов'язана з поїданням вербових бруньок - люди вірили, що це захистить від хвороб горла і зубів.

Святкування Вербної неділі починається в суботу ввечері.

Що категорично не можна робити в Вербну неділю:

У цей день заборонено виконувати роботу по дому: прибирати, прати, мити посуд.

У Вербну неділю не можна лаятись і ображатися.

Небажано готувати гарячі страви.

Не рекомендується шити, в'язати, вишивати, а також розчісувати голову.

Не дозволяється займатися важкою фізичною працею: колоти дрова, працювати на городі.

Краще утриматися від перегляду телевізора, комп'ютерних ігор, гучних застіль.

Що можна робити 25 квітня: