Скачать
Неділя, 11.04.2021
Путін руками Пушиліна підіймає ставки на Донбасі: генерал розповів, що стоїть за провокацією
Путін руками Пушиліна підіймає ставки на Донбасі: генерал розповів, що стоїть за провокацією
Макрон може допомогти Зеленському: чого очікувати від зустрічі президентів Франції та України
Макрон може допомогти Зеленському: чого очікувати від зустрічі президентів Франції та України
Названо ім'я військового, убитого окупантами 10 квітня: бійцю було всього 24 роки
Названо ім'я військового, убитого окупантами 10 квітня: бійцю було всього 24 роки
Бояться? Пєсков спантеличив новим поясненням перекидання техніки до кордонів України
Бояться? Пєсков спантеличив новим поясненням перекидання техніки до кордонів України

Коли Вербна неділя відзначається в 2021 році, традиції і звичаї свята

Коли Вербна неділя відзначається в 2021 році, традиції і звичаї свята
13:04 Сьогодні Телеграф

25 квітня православна церква відзначає одне з великих двунадесятих свят, яке присвячене появі Ісуса Христа в Єрусалимі напередодні Його смерті - Вербна неділя або Вхід Господній в Єрусалим. Своєю важливістю свято поступається тільки Великодню.

Дата Вербної неділі щороку змінюється в залежності від дня святкування Пасхи і відзначається кожної шостої неділі Великого посту. У 2021 році свято припадає на 25 квітня.

Так, як Вербна неділя це свято, що асоціюється з настанням весни, то в цей день заведено відвідувати богослужіння і освячувати в храмах вербові гілки, адже це перша рослина, яка розквітає навесні. Інша традиція була пов'язана з поїданням вербових бруньок - люди вірили, що це захистить від хвороб горла і зубів.

Святкування Вербної неділі починається в суботу ввечері.

Що категорично не можна робити в Вербну неділю:

  • У цей день заборонено виконувати роботу по дому: прибирати, прати, мити посуд.

  • У Вербну неділю не можна лаятись і ображатися.

  • Небажано готувати гарячі страви.

  • Не рекомендується шити, в'язати, вишивати, а також розчісувати голову.

  • Не дозволяється займатися важкою фізичною працею: колоти дрова, працювати на городі.

  • Краще утриматися від перегляду телевізора, комп'ютерних ігор, гучних застіль.

Що можна робити 25 квітня:

  • Традиційно в цей день можна поласувати смачними стравами, і порадувати малюків солодощами.

  • У цей день можна їсти рибу і випити трохи червоного вина.

  • У Вербну неділю заведено поплескувати маленьких діток пучками верби, які були освячені в храмі, щоб ті не хворіли протягом року і росли здоровими.

  • Після служби люди приносять освячені гілочки додому, кладуть їх біля ікон і зберігають в цьому місці протягом року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 51

Все по темі:

Свято, Вербна неділя, Заборони.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Росія – безмозглий гігантський динозавр, - Ігор Кондратюк
02 Зеленський, Меркель і Макрон готують переговори без Путіна: що про це відомо
03 Окупанти прицільним вогнем вбили українського бійця на Донбасі
04 Веревський придбав "збанкрутілий" завод, а заплатив за це кожен українець: як так вийшло?
05 В Україні понад 12 тис. нових випадків COVID-19, але більше 5 тис. перемогли хворобу: статистика 11 квітня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський, Меркель і Макрон готують переговори без Путіна: що про це відомо
Зеленський, Меркель і Макрон готують переговори без Путіна: що про це відомо
У Харкові посилили карантин: повний список обмежень з 11 квітня
У Харкові посилили карантин: повний список обмежень з 11 квітня
Велика пожежа в Донецьку і приїзд Стешина - ланки одного ланцюга? Яких &quot;сюрпризів&quot; чекати від окупантів
Велика пожежа в Донецьку і приїзд Стешина - ланки одного ланцюга? Яких "сюрпризів" чекати від окупантів
Росія – безмозглий гігантський динозавр, - Ігор Кондратюк
Росія – безмозглий гігантський динозавр, - Ігор Кондратюк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся