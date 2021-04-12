Яке свято 12 квітня: народні прикмети і заборони

У православ'ї 12 квітня шанують преподобного Іоанна Ліствичника, який жив в VI столітті.

Іоанн - християнський богослов і філософ, ігумен Синайського монастиря. Ще в юності він прийняв чернецтво, і після 19 років послуху пішов в безлюдне місце, що знаходиться у гори Синай, де провів 40 років в подвигах безмовності, молитов і посту. Керуючи Синайським монастирем, Іван написав свій знаменитий твір, яке для багатьох стало керівництвом до чернечого життя.

У цей день багато людей боялися ходити по двору. Говорили, що домовик "біситься" і не дізнається своїх домашніх, а тому може заподіяти їм шкоду.

У день Іоанна Лествичника селяни кланялися Ліствичнику, щоб на землю зійшли небесні дощі, а зелені паростки швидше піднімалися вгору.

Заборони 12 квітня:

У цей день не можна нести додому непотрібні речі (на кшталт листівок, безкоштовних газет або непотрібних покупок).

В той же час не варто 12 квітня влаштовувати генеральне прибирання.

Якщо в цей понеділок надіти темний одяг, можна поставити хрест на всіх своїх починаннях.

Не варто в цей день грати весілля.

Народні прикмети: