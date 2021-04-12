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Понеділок, 12.04.2021
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Яке свято 12 квітня: народні прикмети і заборони

Яке свято 12 квітня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У православ'ї 12 квітня шанують преподобного Іоанна Ліствичника, який жив в VI столітті.

Іоанн - християнський богослов і філософ, ігумен Синайського монастиря. Ще в юності він прийняв чернецтво, і після 19 років послуху пішов в безлюдне місце, що знаходиться у гори Синай, де провів 40 років в подвигах безмовності, молитов і посту. Керуючи Синайським монастирем, Іван написав свій знаменитий твір, яке для багатьох стало керівництвом до чернечого життя.

У цей день багато людей боялися ходити по двору. Говорили, що домовик "біситься" і не дізнається своїх домашніх, а тому може заподіяти їм шкоду.

У день Іоанна Лествичника селяни кланялися Ліствичнику, щоб на землю зійшли небесні дощі, а зелені паростки швидше піднімалися вгору.

Заборони 12 квітня:

  • У цей день не можна нести додому непотрібні речі (на кшталт листівок, безкоштовних газет або непотрібних покупок).

  • В той же час не варто 12 квітня влаштовувати генеральне прибирання. 

  • Якщо в цей понеділок надіти темний одяг, можна поставити хрест на всіх своїх починаннях.

  • Не варто в цей день грати весілля.

Народні прикмети:

  • Кульбаби цвітуть - літо буде коротким

  • Птахи споруджують гнізда на південній стороні дерев або будинків - чекай холодного літа

  • Багато дощів в квітні - влітку можна буде зібрати багато грибів

  • Бджоли почали вилітати з вуликів - весна настала, і погода в цей час буде теплою

  • Листя на березі з'явилися раніше, ніж на вільсі - влітку майже не буде дощів

  • Гуси летять високо - буде багато дощів навесні і влітку.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
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Свято, Прикмети, Заборони, Народні прикмети.
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