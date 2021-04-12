Яке свято 12 квітня: народні прикмети і заборони

У православ'ї 12 квітня шанують преподобного Іоанна Ліствичника, який жив в VI столітті.
Іоанн - християнський богослов і філософ, ігумен Синайського монастиря. Ще в юності він прийняв чернецтво, і після 19 років послуху пішов в безлюдне місце, що знаходиться у гори Синай, де провів 40 років в подвигах безмовності, молитов і посту. Керуючи Синайським монастирем, Іван написав свій знаменитий твір, яке для багатьох стало керівництвом до чернечого життя.
У цей день багато людей боялися ходити по двору. Говорили, що домовик "біситься" і не дізнається своїх домашніх, а тому може заподіяти їм шкоду.
У день Іоанна Лествичника селяни кланялися Ліствичнику, щоб на землю зійшли небесні дощі, а зелені паростки швидше піднімалися вгору.
Заборони 12 квітня:
У цей день не можна нести додому непотрібні речі (на кшталт листівок, безкоштовних газет або непотрібних покупок).
В той же час не варто 12 квітня влаштовувати генеральне прибирання.
Якщо в цей понеділок надіти темний одяг, можна поставити хрест на всіх своїх починаннях.
Не варто в цей день грати весілля.
Народні прикмети:
Кульбаби цвітуть - літо буде коротким
Птахи споруджують гнізда на південній стороні дерев або будинків - чекай холодного літа
Багато дощів в квітні - влітку можна буде зібрати багато грибів
Бджоли почали вилітати з вуликів - весна настала, і погода в цей час буде теплою
Листя на березі з'явилися раніше, ніж на вільсі - влітку майже не буде дощів
Гуси летять високо - буде багато дощів навесні і влітку.