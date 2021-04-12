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Понеділок, 12.04.2021
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В Україні знизилося число хворих "короною": дані на 12 квітня

В Україні знизилося число хворих "короною": дані на 12 квітня
08:29 Сьогодні Телеграф

В українських місцях для тестування за минулу добу зареєстрували 7 856 осіб з коронавірусів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У порівнянні з минулими днями, в Україні знижується добове число хворих.

корона 

Згідно з даними МОЗ в країні за добу:

  • в лікарню потрапили 2770 українців,
  • 287 громадян померли,
  • 5355 осіб побороли хворобу,
  • 20831 особа пройшла ПЛР-тестування.

З моменту ж першого ковід-зараженого в Україні хворобу підхопили 1 861 105 осіб, вилікувалися від хвороби тільки 1 416 215 пацієнтів, а померли 37 301 українець.

В останні 24 години найвищі показники хворих:

  • 1112 на Дніпропетрівщині,
  • на Харківщині 595 жителів захворіли,
  • 590 українців підхопили корону на Львівщині,
  • в Києві 537 громадян заразилися,
  • 477 людей з коронавірусів виявили на Київщині.

Зі старту вакцинації в країні зробили щеплення 378 266 українців.

Нагадаємо, що раніше головний санлікар України розповів, як за 3 тижні можна побороти пандемію "корони" в світі.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 57

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Коронавірус, Covid-19.
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