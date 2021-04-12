В Україні знизилося число хворих "короною": дані на 12 квітня

В українських місцях для тестування за минулу добу зареєстрували 7 856 осіб з коронавірусів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У порівнянні з минулими днями, в Україні знижується добове число хворих.

Згідно з даними МОЗ в країні за добу:

в лікарню потрапили 2770 українців,

287 громадян померли,

5355 осіб побороли хворобу,

20831 особа пройшла ПЛР-тестування.

З моменту ж першого ковід-зараженого в Україні хворобу підхопили 1 861 105 осіб, вилікувалися від хвороби тільки 1 416 215 пацієнтів, а померли 37 301 українець.

В останні 24 години найвищі показники хворих:

1112 на Дніпропетрівщині,

на Харківщині 595 жителів захворіли,

590 українців підхопили корону на Львівщині,

в Києві 537 громадян заразилися,

477 людей з коронавірусів виявили на Київщині.

Зі старту вакцинації в країні зробили щеплення 378 266 українців.

Нагадаємо, що раніше головний санлікар України розповів, як за 3 тижні можна побороти пандемію "корони" в світі.