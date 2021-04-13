Яке свято 13 квітня: народні прикмети і заборони

У православ'ї 13 квітня шанують преподобного Іпатія Чудотворця, ігумена Руфіанского. У народі свято називають Вогнище.

Іпатій Чудотворець за життя міг творити чудеса і зцілювати будь-які рани. Житіє і народні оповідки особливу увагу звертали на те, що завдяки молитвам Іпатія Чудотворця багато безплідні жінки змогли завагітніти. Вагітні жінки і матері-годувальниці молоді мами сьогодні моляться Іпатію Чудотворцю про легкої вагітності, успішних і швидких пологах, про гарну лактацію, про здоров'я свого малюка, щоб він був щасливим і міцним.

У 13-й квітневий день було заведено спалювати всяку мізерію, щоб убезпечити будинок від пожеж.

День називається Вогнищем, тому що сьогодні жінки вогнем очищають будинок і членів сім'ї від усього лихого. Прикмети на 13 квітня кажуть, що якщо пройти по будинку з палаючою свічкою, то житло очиститься від псування, наклепів, наклепів, негативу і злиднів.

Заборони 13 квітня:

Не можна ображати жінок.

Жінкам не можна працювати.

Жінкам не можна бажати комусь зла, а то все збудеться, але повернеться сторицею.

Подружжю не рекомендується спати в різних ліжках і ховатися різними ковдрами.

Чи не коштує 13 квітня шити або плести.

У цей день нікому не можна дозволяти цілувати свого малюка, особливо якщо йому не виповнилося 7 років.

Заборонено 13 квітня залишати підлоги в будинку брудними.

Народні прикмети: