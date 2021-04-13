Яке свято 13 квітня: народні прикмети і заборони

У православ'ї 13 квітня шанують преподобного Іпатія Чудотворця, ігумена Руфіанского. У народі свято називають Вогнище.
Іпатій Чудотворець за життя міг творити чудеса і зцілювати будь-які рани. Житіє і народні оповідки особливу увагу звертали на те, що завдяки молитвам Іпатія Чудотворця багато безплідні жінки змогли завагітніти. Вагітні жінки і матері-годувальниці молоді мами сьогодні моляться Іпатію Чудотворцю про легкої вагітності, успішних і швидких пологах, про гарну лактацію, про здоров'я свого малюка, щоб він був щасливим і міцним.
У 13-й квітневий день було заведено спалювати всяку мізерію, щоб убезпечити будинок від пожеж.
День називається Вогнищем, тому що сьогодні жінки вогнем очищають будинок і членів сім'ї від усього лихого. Прикмети на 13 квітня кажуть, що якщо пройти по будинку з палаючою свічкою, то житло очиститься від псування, наклепів, наклепів, негативу і злиднів.
Заборони 13 квітня:
Не можна ображати жінок.
Жінкам не можна працювати.
Жінкам не можна бажати комусь зла, а то все збудеться, але повернеться сторицею.
Подружжю не рекомендується спати в різних ліжках і ховатися різними ковдрами.
Чи не коштує 13 квітня шити або плести.
У цей день нікому не можна дозволяти цілувати свого малюка, особливо якщо йому не виповнилося 7 років.
Заборонено 13 квітня залишати підлоги в будинку брудними.
Народні прикмети:
Якщо у клена і берези виділявся сік - значить, потеплішає.
Якщо прилетіли з півдня птахи довгий час не щебетали - значить, холоду ще протримаються.
Перелітні птахи зграями злітаються - весна буде дружною.
Чим хмари прозоріше, тим тихіше погода, але можливий і дощ.
Якщо березовий сік несмачний - урожай хліба буде хороший.
Якщо світло і сонячно - гряде тепле літо.
Якщо з ранку був дощик - літо обіцяло бути мокрим.
Вода, пінячись, тече - чекай дощу.
Дим з труби коромислом - потеплішає.
Ранковий туман хмарками стелиться - бути дощу, падає на землю - буде суха погода.
Вітер вщухає, і видимість поліпшується - будуть заморозки.