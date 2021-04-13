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Вівторок, 13.04.2021
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Яке свято 13 квітня: народні прикмети і заборони

Яке свято 13 квітня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У православ'ї 13 квітня шанують преподобного Іпатія Чудотворця, ігумена Руфіанского. У народі свято називають Вогнище.

Іпатій Чудотворець за життя міг творити чудеса і зцілювати будь-які рани. Житіє і народні оповідки особливу увагу звертали на те, що завдяки молитвам Іпатія Чудотворця багато безплідні жінки змогли завагітніти. Вагітні жінки і матері-годувальниці молоді мами сьогодні моляться Іпатію Чудотворцю про легкої вагітності, успішних і швидких пологах, про гарну лактацію, про здоров'я свого малюка, щоб він був щасливим і міцним.

У 13-й квітневий день було заведено спалювати всяку мізерію, щоб убезпечити будинок від пожеж.

День називається Вогнищем, тому що сьогодні жінки вогнем очищають будинок і членів сім'ї від усього лихого. Прикмети на 13 квітня кажуть, що якщо пройти по будинку з палаючою свічкою, то житло очиститься від псування, наклепів, наклепів, негативу і злиднів.

Заборони 13 квітня:

  • Не можна ображати жінок.

  • Жінкам не можна працювати.

  • Жінкам не можна бажати комусь зла, а то все збудеться, але повернеться сторицею.

  • Подружжю не рекомендується спати в різних ліжках і ховатися різними ковдрами.

  • Чи не коштує 13 квітня шити або плести.

  • У цей день нікому не можна дозволяти цілувати свого малюка, особливо якщо йому не виповнилося 7 років.

  • Заборонено 13 квітня залишати підлоги в будинку брудними.

Народні прикмети:

  • Якщо у клена і берези виділявся сік - значить, потеплішає.

  • Якщо прилетіли з півдня птахи довгий час не щебетали - значить, холоду ще протримаються.

  • Перелітні птахи зграями злітаються - весна буде дружною.

  • Чим хмари прозоріше, тим тихіше погода, але можливий і дощ.

  • Якщо березовий сік несмачний - урожай хліба буде хороший.

  • Якщо світло і сонячно - гряде тепле літо.

  • Якщо з ранку був дощик - літо обіцяло бути мокрим.

  • Вода, пінячись, тече - чекай дощу.

  • Дим з труби коромислом - потеплішає.

  • Ранковий туман хмарками стелиться - бути дощу, падає на землю - буде суха погода.

  • Вітер вщухає, і видимість поліпшується - будуть заморозки.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
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Свято, Прикмети, Заборони, Народні прикмети.
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