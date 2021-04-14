Готуємося до свята: у скільки обійдеться українцям "великодній кошик" (інфографіка)

В цьому році християни східного обряду відзначатимуть Великдень 2 травня.

Поки невідомо в якому форматі в Україні проводитимуть святкування. У минулому році через початок пандемії COVID-19 відвідування церков було обмежено, а оскільки світ ще продовжує знаходитися під гнітом вірусу, то не виключено, що, з карантинних міркувань, подібні обмеження будуть діяти і в цьому році.

Разом з тим, "Телеграф" вирішив дізнатися, скільки буде коштувати традиційний великодній кошик у 2021 році.

Цього року паска українцям обійдеться дешевше, ніж в минулому. Крім того, спостерігається сильне зниження цін на яблука і помідори.

На противагу цьому, підвищення цін торкнулося всіх м'ясних та молочних продуктів. Той же твердий сир за рік додав у ціні цілих 78,7%.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити прикраси на Великдень, які точно привернуть увагу і змусять гостей оцінити вашу винахідливість.