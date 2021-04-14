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Середа, 14.04.2021
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Готуємося до свята: у скільки обійдеться українцям "великодній кошик" (інфографіка)

Готуємося до свята: у скільки обійдеться українцям "великодній кошик" (інфографіка)
06:31 Сьогодні Телеграф

В цьому році християни східного обряду відзначатимуть Великдень 2 травня.

Поки невідомо в якому форматі в Україні проводитимуть святкування. У минулому році через початок пандемії COVID-19 відвідування церков було обмежено, а оскільки світ ще продовжує знаходитися під гнітом вірусу, то не виключено, що, з карантинних міркувань, подібні обмеження будуть діяти і в цьому році.

Разом з тим, "Телеграф" вирішив дізнатися, скільки буде коштувати традиційний великодній кошик у 2021 році.

Цього року паска українцям обійдеться дешевше, ніж в минулому. Крім того, спостерігається сильне зниження цін на яблука і помідори.

На противагу цьому, підвищення цін торкнулося всіх м'ясних та молочних продуктів. Той же твердий сир за рік додав у ціні цілих 78,7%.

Вартість продуктів на Великдень

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити прикраси на Великдень, які точно привернуть увагу і змусять гостей оцінити вашу винахідливість.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 58

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Великдень, Свята, Їжа, Ціни.
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