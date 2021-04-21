Яке свято 21 квітня: народні прикмети і заборони

21 квітня православна церква згадує святого Родіона. У народному календарі цей день називають Родіон-льодолом, криголам, Родіон - ревучі води.

Родіон був одним з апостолів "від сімдесяти", єпископом, родичем апостола Павла. Разом з Петром і Павлом він був страчений за відмову відректися від своєї віри при римському імператорі Неронові.

Особливу увагу в цей день приділяли воді. За повір'ям, 21 квітня сонце зустрічається з місяцем і розкриваються річки, і тому вода набуває магічні властивості. Адже саме в цей час з річок та озер остаточно йшов лід, і починалися сильні розливи.

Не можна було залишати без уваги водяного - прийшовши на річку, люди читали змови, звернені до нього, щоб той не влаштовував неподобств, поводився пристойно і пускав рибу на нерест.

Багато прикмет цього дня пов'язані з посівом вівса. Сіяти його потрібно якщо почали квакати жаби, розпустилася береза, лист дуба розвернувся в заяче вухо, хом'яки і кроти почали викидати зі своїх нірок землю. Посів вівса продовжували до тих пір, поки цвітуть грушеві і яблучні дерева.

Заборони 21 квітня:

Не варто в цей день ходити на риболовлю.

Не слід набирати воду з відкритих джерел (річок і струмків) для господарських потреб.

Не рекомендується 21 квітня прибиратися в будинку.

Народні прикмети 21 квітня