Яке свято 21 квітня: народні прикмети і заборони

21 квітня православна церква згадує святого Родіона. У народному календарі цей день називають Родіон-льодолом, криголам, Родіон - ревучі води.
Родіон був одним з апостолів "від сімдесяти", єпископом, родичем апостола Павла. Разом з Петром і Павлом він був страчений за відмову відректися від своєї віри при римському імператорі Неронові.
Особливу увагу в цей день приділяли воді. За повір'ям, 21 квітня сонце зустрічається з місяцем і розкриваються річки, і тому вода набуває магічні властивості. Адже саме в цей час з річок та озер остаточно йшов лід, і починалися сильні розливи.
Не можна було залишати без уваги водяного - прийшовши на річку, люди читали змови, звернені до нього, щоб той не влаштовував неподобств, поводився пристойно і пускав рибу на нерест.
Багато прикмет цього дня пов'язані з посівом вівса. Сіяти його потрібно якщо почали квакати жаби, розпустилася береза, лист дуба розвернувся в заяче вухо, хом'яки і кроти почали викидати зі своїх нірок землю. Посів вівса продовжували до тих пір, поки цвітуть грушеві і яблучні дерева.
Заборони 21 квітня:
Не варто в цей день ходити на риболовлю.
Не слід набирати воду з відкритих джерел (річок і струмків) для господарських потреб.
Не рекомендується 21 квітня прибиратися в будинку.
Народні прикмети 21 квітня
Якщо день сонячний, бути гарній погоді цілий місяць;
Якщо сонце в цей день світить яскравіше звичайного, значить, буде літо теплим;
Зустрілася по дорозі зграя ворон - бути біді;
Зграя птахів повертається з теплих країв - буде літо жарким;
Якщо в цей час спокійна і темна ніч - чекайте тепле і хороше літо.