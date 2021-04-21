Страсний тиждень 2021: як правильно провести останні 7 днів перед Великоднем

На тиждень з 26 квітня по 1 травня 2021 року у православних припадає Страсна седмиця - останній тиждень Великого посту перед Великоднем. Ці 7 днів віряни дотримуються особливо суворого посту і готуються до святкування Світлого Христового Воскресіння.
На кожен день тижня припадає безліч традицій і заборон, яких варто дотримуватися.
"Телеграф" зібрав для вас головні заборони, які не варто порушувати в кожен з днів Страсного тижня.
Великий понеділок:
Під час церковної служби згадують про патріарха Йосипа, якого рідні брати продали в рабство. Саме в цей день починають варити масло (миро) на рік вперед, яке освятять у Великий четвер.
У понеділок Страсного тижня треба подбати про свій будинок: зробити прибирання, викинути всі непотрібні речі.
Чистий Вівторок:
У храмі розповідають про воскресіння мертвих, талантах і Страшному суді.
Цього вівторка потрібно довести до ладу свій одяг: зайнятися пранням і прасуванням. Та й зовсім по господарству можна робити будь-які роботи.
Страсна середа:
За переказами, це день, коли Іуда Іскаріот зважився зрадити Спасителя за 30 срібників. Також, це день сповіді.
У Велику середу люди продовжують наводити порядок у своїх будинках, адже наступні два тижні забороняється робити генеральне прибирання.
Варто відзначити, що в Страсну середу пост повинен бути особливо суворим.
Чистий четвер:
У цей день згадується найважливіше євангельська подія: Таємна вечеря. У храмах читається одна з найдовших служб в році.
У Чистий четвер заведено купатися і починати готувати перші страви до великоднього столу: фарбувати та розписувати яйця, випікати паски та медові пряники.
Також люди вірили, що в цей четвер заведено підстригати волосся, щоб ті краще росли.
Страсна п'ятниця:
Страсна п'ятниця - день жалоби та найсуворіший день Великого посту. Саме в цей день розіп'яли Христа.
У п'ятницю не рекомендується працювати.
Страсна субота:
У суботу Страсного тижня згадується поховання Христа. Також це день сходження Благодатного вогню.
У суботу закінчуються великодні приготування.
Страсний тиждень Великого посту закінчується світлим святом - Великдень.