Страсний тиждень 2021: як правильно провести останні 7 днів перед Великоднем

На тиждень з 26 квітня по 1 травня 2021 року у православних припадає Страсна седмиця - останній тиждень Великого посту перед Великоднем. Ці 7 днів віряни дотримуються особливо суворого посту і готуються до святкування Світлого Христового Воскресіння.

На кожен день тижня припадає безліч традицій і заборон, яких варто дотримуватися.

"Телеграф" зібрав для вас головні заборони, які не варто порушувати в кожен з днів Страсного тижня.

Великий понеділок:

Під час церковної служби згадують про патріарха Йосипа, якого рідні брати продали в рабство. Саме в цей день починають варити масло (миро) на рік вперед, яке освятять у Великий четвер.

У понеділок Страсного тижня треба подбати про свій будинок: зробити прибирання, викинути всі непотрібні речі.

Чистий Вівторок:

У храмі розповідають про воскресіння мертвих, талантах і Страшному суді.

Цього вівторка потрібно довести до ладу свій одяг: зайнятися пранням і прасуванням. Та й зовсім по господарству можна робити будь-які роботи.

Страсна середа:

За переказами, це день, коли Іуда Іскаріот зважився зрадити Спасителя за 30 срібників. Також, це день сповіді.

У Велику середу люди продовжують наводити порядок у своїх будинках, адже наступні два тижні забороняється робити генеральне прибирання.

Варто відзначити, що в Страсну середу пост повинен бути особливо суворим.

Чистий четвер:

У цей день згадується найважливіше євангельська подія: Таємна вечеря. У храмах читається одна з найдовших служб в році.

У Чистий четвер заведено купатися і починати готувати перші страви до великоднього столу: фарбувати та розписувати яйця, випікати паски та медові пряники.

Також люди вірили, що в цей четвер заведено підстригати волосся, щоб ті краще росли.

Страсна п'ятниця:

Страсна п'ятниця - день жалоби та найсуворіший день Великого посту. Саме в цей день розіп'яли Христа.

У п'ятницю не рекомендується працювати.

Страсна субота:

У суботу Страсного тижня згадується поховання Христа. Також це день сходження Благодатного вогню.

У суботу закінчуються великодні приготування.

Страсний тиждень Великого посту закінчується світлим святом - Великдень.