Двоє з трьох українців використовують російський Viber (інфографіка)

В Україні більша частина населення використовують російський месенджер Вайбер для обміну повідомленнями.
Про це йдеться у звіті всеукраїнського опитування КМІС.
Згідно з даними дослідження:
Водночас серед чоловіків і жінок найбільше користуються Viber і Facebook месенджером.
При цьому за віком найбільше:
Саме опитування проводилося з 5 по 7 лютого методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів. Було опитано 2005 осіб.
Нагадаємо, що раніше "Телеграф" проаналізував два найпопулярніших в наших широтах месенджера - Telegram і Viber і дізнався, чи дійсно вони є безпечними.