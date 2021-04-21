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Двоє з трьох українців використовують російський Viber (інфографіка)

Двоє з трьох українців використовують російський Viber (інфографіка)
23:32 Ср, 21 Квітень 2021 Телеграф

В Україні більша частина населення використовують російський месенджер Вайбер для обміну повідомленнями.

Про це йдеться у звіті всеукраїнського опитування КМІС.

Згідно з даними дослідження:

  • 65,8% - опитаних використовують Вайбер,
  • 34,9% - месенджер Фейсбуку,
  • 24,2% - телеграм,
  • 20,8% - WhatsApp.
  • 6,3% - Твіттер.

 скрин

Водночас серед чоловіків і жінок найбільше користуються Viber і Facebook месенджером.

 таблица

При цьому за віком найбільше: 

  • Вайбером користуються люди від 18 до 29 років 82,4%,
  • месенджером Фейсбуку люди від 30 до 39 років 49,3%,
  • Телеграма - також від 18 до 29 років 58,8%.

 скриншот

Саме опитування проводилося з 5 по 7 лютого методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів. Було опитано 2005 осіб.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" проаналізував два найпопулярніших в наших широтах месенджера - Telegram і Viber і дізнався, чи дійсно вони є безпечними.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 37

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Твиттер, Telegram, Вайбер, Ватсап.
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