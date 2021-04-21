Двоє з трьох українців використовують російський Viber (інфографіка)

В Україні більша частина населення використовують російський месенджер Вайбер для обміну повідомленнями.

Про це йдеться у звіті всеукраїнського опитування КМІС.

Згідно з даними дослідження:

65,8% - опитаних використовують Вайбер,

34,9% - месенджер Фейсбуку,

24,2% - телеграм,

20,8% - WhatsApp.

6,3% - Твіттер.

Водночас серед чоловіків і жінок найбільше користуються Viber і Facebook месенджером.

При цьому за віком найбільше:

Вайбером користуються люди від 18 до 29 років 82,4%,

месенджером Фейсбуку люди від 30 до 39 років 49,3%,

Телеграма - також від 18 до 29 років 58,8%.

Саме опитування проводилося з 5 по 7 лютого методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів. Було опитано 2005 осіб.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" проаналізував два найпопулярніших в наших широтах месенджера - Telegram і Viber і дізнався, чи дійсно вони є безпечними.