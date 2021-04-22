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"Оплески!" Конфуз МВС з побиттям Майкла Щура розвеселив мережу

"Оплески!" Конфуз МВС з побиттям Майкла Щура розвеселив мережу
09:46 Сьогодні Телеграф

Український тележурналіст Майкл Щур, справжнє ім'я якого Роман Вінтонів, сам знайшов відео свого побиття, а пізніше їм хвалився заступник голови МВС Антон Геращенко.

Про це 21 квітня в Фесбуці повідомила редактор "Слідство.Інфо" Ольга Бабинець.

Вона описала всю ситуацію, як вона відбувалася. За її словами, Роман сам знайшов відео свого побиття, поки поліція 2 години не їхала, після чого переслав ролик голові Шевченківського райвідділку.

Пізніше Антон Геращенко переслав йому його ж відео як доказ оперативної роботи поліції.

Бабинець також показала фото, як Щур знімав на свій телефон те саме відео.

"Оплески!", - прокоментувала інцидент вона.

Нагадаємо, що Роман є екс-учасником управління ПАТ "НГТУ", відповідальним за суспільно-політичне спрямування діяльності. У 2019 він покинув посаду, щоб вести власний проект "ЧереЩур".

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Антон Геращенко, Роман Винтонив.
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