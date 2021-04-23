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Помер колишній президент Києво-Могилянської академії: ким був Андрій Мелешевич

Помер колишній президент Києво-Могилянської академії: ким був Андрій Мелешевич
Оновлено 15:05 Сьогодні Телеграф vm.ukma.edu.ua

На 59-му році життя помер український вчений, президент Києво-Могилянської академії (2014-2019), професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права НаУКМА Андрій Мелешевич.

Про це в п'ятницю, 23 квітня, повідомляється на сторінці Асоціації випускників НаУКМА в соцмережі Facebook.

"Пішов із життя Андрій Мелешевич, президент Києво-Могилянської академії (2014-2019), декан факультету правничих наук НаУКМА (2005–2014), професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права. Це непоправна втрата для всієї могилянської спільноти", - йдеться в повідомленні.

Мелешевич_Андрій

Про причини смерті Мелешевича не повідомляється.

Андрій Анатолійович Мелешевич народився в Києві 24 жовтня 1962 року.

У 1984р отримав диплом з відзнакою спеціаліста на юридичному факультеті Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. З 1984 по 1989 роки працював в прокуратурі Києва.

З 2005 по 2014 роки - декан факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія". У ці ж роки - професор кафедри державно-правових наук факультету правничих наук НаУКМА.

З 2014 по 2019 роки - президент Національного університету "Києво-Могилянська академія".

З 2015 року - заслужений юрист України.

Його наукові інтереси стосувалися порівняльного конституційного права, конституційних судів та конституційного контролю у порівняльній перспективі, порівняльних політичних інститутів, міжнародного захисту прав людини, політичних наслідків конституційного законодавства, виборчого права, політичних партій та виборів, питання переходу до демократії та демократичної консолідації, судів та правоохоронних органів в країнах перехідного періоду.

Автор книги "Party systems in post-Soviet countries: a comparative study of political institutionalization in the Baltic States, Russia and Ukraine" та ряду досліджень в українських і зарубіжних фахових наукових журналах і збірниках.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 49

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Смерть, НаУКМА, Юрист, Вчений, Альманах-2021, Андрій Мелешевич.
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