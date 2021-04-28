Коли купаються і як готують четвергову сіль перед Великоднем

29 квітня біля православні християни відзначають особливий день Страсної седмиці - Чистий четвер. Цей день має особливе значення - на четвертий день Страсного тижня згадують Таємну вечерю Христа з 12 апостолами. Згідно з Євангелієм, Ісус омив ноги свої учням.

У Чистий четвер перед Великоднем існують традиційні ритуали. Один з найголовніших - це купання. Вважається, що вода в Чистий четвер - свята і має лікувальні властивості.

Як правильно митися?

Водні процедури рекомендується приймати до настання світанку. А під час купання потрібно читати молитву, а купатися краще стоячи під душем, а не приймати ванну.

Також, існує повір'я, що вмиваючись з ранку потрібно покласти в воду срібну монету. Це допоможе зберегти молодість і красу. І вмитися потрібно відразу після пробудження.

Та й загалом, зустрічати Великий четвер потрібно з чистими та світлими думками.

Цим же вранці потрібно заведено готувати четвергову сіль, яку після зберігають цілий рік. Вважається, що ця сіль має дуже сильним енергетичним зарядом і може допомогти в лікуванні хвороб. А також вона допомагає залучити в будинок достаток і удачу.

Як готувати четвергову сіль?

Приготувати правильну четвергову сіль легко. Візьміть звичайну мелену сіль без жодних добавок.

Сіль прогрівають на сковороді та, помішуючи ложкою за годинниковою стрілкою, тричі читають "Отче наш". Сіль можна вважати готовою, коли він повністю стала чорною. Після сіль пересипають в мішечок і щільно зав'язують. Це найпростіший спосіб приготування.

До солі можна додати 12 столових ложок борошна. Схема та ж: насипають все на сковороду і помішувати ложкою за годинниковою стрілкою, тричі читаючи над нею спеціальну молитву "Чистий четвер, від черв'яків і від будь-якого гада збережи та помилуй".

Також можна приготувати сіль, використовуючи чорний хліб і цілющі трави. Хліб розмочують водою, трави подрібнюють і змішують з сіллю, а потім запікають у печі до почорніння. Сіль з цілющими травами виходить більш насиченою і корисною.