Яке свято 30 квітня: народні прикмети і заборони

У 2021 році 30 квітня православні християни відзначають Страсну (Велику) п'ятницю - один з днів Страсного тижня. Також на цю дату випадає народне свято - Зосим Бджоляр.

Згідно з писанням, саме бджоли прилетіли до розп'ятого Ісуса на Голгофу і випили піт, щоб полегшити його страждання. Також ці комахи першими сповістили про Воскресіння Христа.

Зосим вважається покровителем бджіл, шанований в лику преподобних. 1436 року він був одним з тих, хто побудував келію на Соловецькому острові, де пізніше був побудований знаменитий Соловецький монастир.

Для православних це траурний день - Ісус був засуджений і розп'ятий. Вважається, що таким чином Спаситель спокутував всі гріхи людства.

Народні прикмети 30 квітня

Квітки яких рослин і дерев бджоли облюбують - звідти урожай і буде.

Бджоли сіли на квітучу вишню - плоди вродять, і навпаки.

На який хліб 30 квітня сяде бджола - такий і врожай буде.

Народжені 30 квітня улюблені всіма. Носити їм слід яшму або агат.

Що заборонено робити 30 квітня