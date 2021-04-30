Яке свято 30 квітня: народні прикмети і заборони

У 2021 році 30 квітня православні християни відзначають Страсну (Велику) п'ятницю - один з днів Страсного тижня. Також на цю дату випадає народне свято - Зосим Бджоляр.
Згідно з писанням, саме бджоли прилетіли до розп'ятого Ісуса на Голгофу і випили піт, щоб полегшити його страждання. Також ці комахи першими сповістили про Воскресіння Христа.
Зосим вважається покровителем бджіл, шанований в лику преподобних. 1436 року він був одним з тих, хто побудував келію на Соловецькому острові, де пізніше був побудований знаменитий Соловецький монастир.
Для православних це траурний день - Ісус був засуджений і розп'ятий. Вважається, що таким чином Спаситель спокутував всі гріхи людства.
Народні прикмети 30 квітня
Що заборонено робити 30 квітня