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П'ятниця, 30.04.2021
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Яке свято 30 квітня: народні прикмети і заборони

Яке свято 30 квітня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У 2021 році 30 квітня православні християни відзначають Страсну (Велику) п'ятницю - один з днів Страсного тижня. Також на цю дату випадає народне свято - Зосим Бджоляр.

Згідно з писанням, саме бджоли прилетіли до розп'ятого Ісуса на Голгофу і випили піт, щоб полегшити його страждання. Також ці комахи першими сповістили про Воскресіння Христа.

Зосим вважається покровителем бджіл, шанований в лику преподобних. 1436 року він був одним з тих, хто побудував келію на Соловецькому острові, де пізніше був побудований знаменитий Соловецький монастир.

Для православних це траурний день - Ісус був засуджений і розп'ятий. Вважається, що таким чином Спаситель спокутував всі гріхи людства.

Народні прикмети 30 квітня

  • Квітки яких рослин і дерев бджоли облюбують - звідти урожай і буде.
  • Бджоли сіли на квітучу вишню - плоди вродять, і навпаки.
  • На який хліб 30 квітня сяде бджола - такий і врожай буде.
  • Народжені 30 квітня улюблені всіма. Носити їм слід яшму або агат.

Що заборонено робити 30 квітня

  • У цей день дотримується дуже строгий пост, тому віруючі нічого не їдять і тільки до вечора можуть дозволити собі воду і хліб.
  • Відповідно заборонений алкоголь.
  • Необхідно утриматися від плотських утіх. Вважається, що дитина, зачата цього дня, буде багато хворіти.
  • Веселощі також під забороною. Краще провести цей день в спокої, молитвах.
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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони, Страсна п'ятниця.
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