Як безпечно зустріти Великдень: озвучені прості рецепти

У зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні в МОЗ озвучили поради, як зустріти Великдень і не підхопити COVID-19.
Про це 1 травня повідомили в телеграм-каналі МОЗ України.
Для зниження заражуваність під час богослужінь було зменшено їх час, але збільшено кількість місць, в яких вони проводяться.
Згідно з порадами МОЗ варто:
Нагадаємо, що в Києві з 1 травня зняли обмеження карантину.
28 квітня в Кабінеті міністрів підтримали рішення не вводити посилені обмеження на Великдень і травневі свята в Україні.