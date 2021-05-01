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Як безпечно зустріти Великдень: озвучені прості рецепти

Як безпечно зустріти Великдень: озвучені прості рецепти
Оновлено 13:13 Сьогодні Телеграф

У зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні в МОЗ озвучили поради, як зустріти Великдень і не підхопити COVID-19.

Про це 1 травня повідомили в телеграм-каналі МОЗ України.

Для зниження заражуваність під час богослужінь було зменшено їх час, але збільшено кількість місць, в яких вони проводяться.

Великдень в Україні - де дивитися пряму трансляцію богослужінь

Згідно з порадами МОЗ варто:

  • скоротити фізичні контакти під час богослужінь (поцілунки хрест, ікон і святинь),
  • приходити на богослужіння тільки одному члену сім'ї,
  • літнім людям або з хронічними захворюваннями варто залишитися вдома,
  • Великодній кошик коштує святити в масці,
  • дотримуватися соціальну дистанцію,
  • відкласти поїздки до родичів і друзів.

Нагадаємо, що в Києві з 1 травня зняли обмеження карантину.

28 квітня в Кабінеті міністрів підтримали рішення не вводити посилені обмеження на Великдень і травневі свята в Україні.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 58

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Коронавирус, Covid-19.
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