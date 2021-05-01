Як безпечно зустріти Великдень: озвучені прості рецепти

У зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні в МОЗ озвучили поради, як зустріти Великдень і не підхопити COVID-19.

Про це 1 травня повідомили в телеграм-каналі МОЗ України.

Для зниження заражуваність під час богослужінь було зменшено їх час, але збільшено кількість місць, в яких вони проводяться.

Згідно з порадами МОЗ варто:

скоротити фізичні контакти під час богослужінь (поцілунки хрест, ікон і святинь),

приходити на богослужіння тільки одному члену сім'ї,

літнім людям або з хронічними захворюваннями варто залишитися вдома,

Великодній кошик коштує святити в масці,

дотримуватися соціальну дистанцію,

відкласти поїздки до родичів і друзів.

Нагадаємо, що в Києві з 1 травня зняли обмеження карантину.

28 квітня в Кабінеті міністрів підтримали рішення не вводити посилені обмеження на Великдень і травневі свята в Україні.