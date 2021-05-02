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Неділя, 02.05.2021
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На Великдень в Україні рекордно впала смертність від коронавірусу: свіже зведення

На Великдень в Україні рекордно впала смертність від коронавірусу: свіже зведення
Оновлено 08:30 Сьогодні Телеграф

Упродовж минулої доби у медцентрах країни зареєстрували 5 094 людей з коронавірусом. При цьому число померлих скоротилася вдвічі.

Про це 2 травня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 

У порівнянні з даними 1 травня, коли за добу померла 351 особа, на Великдень скоротилося число померлих. Останній раз така кількість смертей було 22 березня.

корона

Згідно з даними МОЗ за 24 години в країні:

  • в лікарню потрапили 3 199 українців,
  • померли 160 громадян,
  • 5 784 особи вилікувалися,
  • 21 609 осіб пройшли ковід-тест методом ПЛР.

З моменту початку епідемії в Україні захворіли 2,08 млн осіб, тим часом померли понад 44,5 тисячі, а вилікувалися тільки 1,67 млн.

За минулий день найбільше заражень:

  • 804 людини в Дніпропетровській області,
  • в Донецькій області 418 випадків,
  • на Харківщині 344 підхопили "корону",
  • 296 людей заразилися в Одеській області,
  • в Черкаській області 273 жителі.

Водночас на день в країні вакцинувалася 2 661 українець.

Нагадаємо, що 1 травня Україна домовилася з компанією Pfizer про постачання 20 мільйонів доз вакцини від коронавируса.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Коронавирус, Covid-19.
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