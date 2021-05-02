На Великдень в Україні рекордно впала смертність від коронавірусу: свіже зведення

Упродовж минулої доби у медцентрах країни зареєстрували 5 094 людей з коронавірусом. При цьому число померлих скоротилася вдвічі.
Про це 2 травня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
У порівнянні з даними 1 травня, коли за добу померла 351 особа, на Великдень скоротилося число померлих. Останній раз така кількість смертей було 22 березня.
Згідно з даними МОЗ за 24 години в країні:
З моменту початку епідемії в Україні захворіли 2,08 млн осіб, тим часом померли понад 44,5 тисячі, а вилікувалися тільки 1,67 млн.
За минулий день найбільше заражень:
Водночас на день в країні вакцинувалася 2 661 українець.
Нагадаємо, що 1 травня Україна домовилася з компанією Pfizer про постачання 20 мільйонів доз вакцини від коронавируса.