На Великдень в Україні рекордно впала смертність від коронавірусу: свіже зведення

Упродовж минулої доби у медцентрах країни зареєстрували 5 094 людей з коронавірусом. При цьому число померлих скоротилася вдвічі.

Про це 2 травня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У порівнянні з даними 1 травня, коли за добу померла 351 особа, на Великдень скоротилося число померлих. Останній раз така кількість смертей було 22 березня.

Згідно з даними МОЗ за 24 години в країні:

в лікарню потрапили 3 199 українців,

померли 160 громадян,

5 784 особи вилікувалися,

21 609 осіб пройшли ковід-тест методом ПЛР.

З моменту початку епідемії в Україні захворіли 2,08 млн осіб, тим часом померли понад 44,5 тисячі, а вилікувалися тільки 1,67 млн.

За минулий день найбільше заражень:

804 людини в Дніпропетровській області,

в Донецькій області 418 випадків,

на Харківщині 344 підхопили "корону",

296 людей заразилися в Одеській області,

в Черкаській області 273 жителі.

Водночас на день в країні вакцинувалася 2 661 українець.

Нагадаємо, що 1 травня Україна домовилася з компанією Pfizer про постачання 20 мільйонів доз вакцини від коронавируса.