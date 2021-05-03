Яке свято 3 травня: народні прикмети і заборони

У 2021 року 3 травня православні християни відзначають Світлий (Великодній) понеділок. Також в цей день вшановують пам'ять преподобного Феодора Трихини.
Світлий понеділок (також Великодній понеділок) - назва святкового дня Світлої седмиці, яка в 2021 році починаеться 3 травня і закінчується 8 травня, тобто до Антипасхи (наступної неділі після свята).
У цей період Церква дає християнам послаблення після Великого посту, який тривав 48 днів.
Також 3 травня відзначається день пам'яті Феодора Трихини. У цю добу прийнято поминати померлих близьких і відвідувати кладовища. Наші предки відзначали, що якщо 3 травня піде дощ, то вродить хороший урожай.
Народні прикмети 3 травня
Що не можна робити 3 травня