Яке свято 3 травня: народні прикмети і заборони

У 2021 року 3 травня православні християни відзначають Світлий (Великодній) понеділок. Також в цей день вшановують пам'ять преподобного Феодора Трихини.

Світлий понеділок (також Великодній понеділок) - назва святкового дня Світлої седмиці, яка в 2021 році починаеться 3 травня і закінчується 8 травня, тобто до Антипасхи (наступної неділі після свята).

У цей період Церква дає християнам послаблення після Великого посту, який тривав 48 днів.

Також 3 травня відзначається день пам'яті Феодора Трихини. У цю добу прийнято поминати померлих близьких і відвідувати кладовища. Наші предки відзначали, що якщо 3 травня піде дощ, то вродить хороший урожай.

Народні прикмети 3 травня

Блискавка в цей день обіцяє ясну погоду.

Якщо з'явилися квіти первоцвіту - навесні буде тепло.

Маргаритки, які схилились до землі, обіцяють дощі і негоду.

Народжені 3 травня знаходяться під заступництвом своїх предків. Носити їм слід онікс.

Що не можна робити 3 травня