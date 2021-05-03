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Яке свято 3 травня: народні прикмети і заборони

Яке свято 3 травня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У 2021 року 3 травня православні християни відзначають Світлий (Великодній) понеділок. Також в цей день вшановують пам'ять преподобного Феодора Трихини.

Світлий понеділок (також Великодній понеділок) - назва святкового дня Світлої седмиці, яка в 2021 році починаеться 3 травня і закінчується 8 травня, тобто до Антипасхи (наступної неділі після свята).

У цей період Церква дає християнам послаблення після Великого посту, який тривав 48 днів.

Також 3 травня відзначається день пам'яті Феодора Трихини. У цю добу прийнято поминати померлих близьких і відвідувати кладовища. Наші предки відзначали, що якщо 3 травня піде дощ, то вродить хороший урожай.

Народні прикмети 3 травня

  • Блискавка в цей день обіцяє ясну погоду.
  • Якщо з'явилися квіти первоцвіту - навесні буде тепло.
  • Маргаритки, які схилились до землі, обіцяють дощі і негоду.
  • Народжені 3 травня знаходяться під заступництвом своїх предків. Носити їм слід онікс.

Що не можна робити 3 травня

  • У цей день не можна ловити рибу - це вважається гріхом.
  • Заборонено сваритися, інакше душі предків, які відвідують нас в цей день, засмутяться.
  • Якщо розлучитися в цей день - доведеться 3 роки неженатим ходити.
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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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