Яке свято 4 травня: народні прикмети і заборони

4 травня православна церква відзначає день Прокла. У народі вірили, що він допомагає захиститися від злої сили. У народному календарі дата отримала такі назви Прокл, Проклов день, Януарій.
Вважається, що ще починаючи від 1 травня пробуджується нечиста сила. А цей день ідеально підходить для захисту та очищення житла від усього лихого. Щоб задобрити лісових духів, на початку весни було заведено відправлятися в ліс і на галявині залишати кошик з частуванням.
А щоб захиститися від проникнення негативу ззовні, потрібно після збирання на кожне вікно і кожні двері покласти гілочку полину або будяків.
В цей період селяни активно займалися садово-городніми роботами. Щоб в саду і городі все цвіло і плодило, читали змови на хороший урожай.
Заборони 4 травня:
Суворо заборонено в цей день випускати до обіду домашніх тварин на вулицю, а худобу - на двір.
4 травня ні в якому разі не можна залишати вікна брудними.
Якщо в цей день посваритися з ким-небудь, помиритися вже не вдасться.
В цей час не слід ні лінуватися, ні посилено працювати та напружуватися.
Народні прикмети:
Черемуха рано зацвіла - до теплого і погожого літа. Чим раніше дерево зацвіте, тим спекотніше буде літо.
Дощ з високих хмар йде - земля добре вологою просочиться.
З'явився тополиний пух - пора висаджувати огірки.
Зірки сильно мерехтять, а вранці хмари з'явилися - опівдні буде гроза.
Багато щавлю - зима буде теплою і сніжною.
На черемшині кольором багато - до мокрого літа.
В голому лісі соловей заспівав - до неврожаю.