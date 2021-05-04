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Вівторок, 04.05.2021
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Яке свято 4 травня: народні прикмети і заборони

Яке свято 4 травня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

4 травня православна церква відзначає день Прокла. У народі вірили, що він допомагає захиститися від злої сили. У народному календарі дата отримала такі назви Прокл, Проклов день, Януарій.

Вважається, що ще починаючи від 1 травня пробуджується нечиста сила. А цей день ідеально підходить для захисту та очищення житла від усього лихого. Щоб задобрити лісових духів, на початку весни було заведено відправлятися в ліс і на галявині залишати кошик з частуванням.

А щоб захиститися від проникнення негативу ззовні, потрібно після збирання на кожне вікно і кожні двері покласти гілочку полину або будяків.

В цей період селяни активно займалися садово-городніми роботами. Щоб в саду і городі все цвіло і плодило, читали змови на хороший урожай.

Заборони 4 травня:

  • Суворо заборонено в цей день випускати до обіду домашніх тварин на вулицю, а худобу - на двір.

  • 4 травня ні в якому разі не можна залишати вікна брудними.

  • Якщо в цей день посваритися з ким-небудь, помиритися вже не вдасться.

  • В цей час не слід ні лінуватися, ні посилено працювати та напружуватися.

Народні прикмети:

  • Черемуха рано зацвіла - до теплого і погожого літа. Чим раніше дерево зацвіте, тим спекотніше буде літо.

  • Дощ з високих хмар йде - земля добре вологою просочиться.

  • З'явився тополиний пух - пора висаджувати огірки.

  • Зірки сильно мерехтять, а вранці хмари з'явилися - опівдні буде гроза.

  • Багато щавлю - зима буде теплою і сніжною.

  • На черемшині кольором багато - до мокрого літа.

  • В голому лісі соловей заспівав - до неврожаю.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 38

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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