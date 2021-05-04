Яке свято 4 травня: народні прикмети і заборони

4 травня православна церква відзначає день Прокла. У народі вірили, що він допомагає захиститися від злої сили. У народному календарі дата отримала такі назви Прокл, Проклов день, Януарій.

Вважається, що ще починаючи від 1 травня пробуджується нечиста сила. А цей день ідеально підходить для захисту та очищення житла від усього лихого. Щоб задобрити лісових духів, на початку весни було заведено відправлятися в ліс і на галявині залишати кошик з частуванням.

А щоб захиститися від проникнення негативу ззовні, потрібно після збирання на кожне вікно і кожні двері покласти гілочку полину або будяків.

В цей період селяни активно займалися садово-городніми роботами. Щоб в саду і городі все цвіло і плодило, читали змови на хороший урожай.

Заборони 4 травня:

Суворо заборонено в цей день випускати до обіду домашніх тварин на вулицю, а худобу - на двір.

4 травня ні в якому разі не можна залишати вікна брудними.

Якщо в цей день посваритися з ким-небудь, помиритися вже не вдасться.

В цей час не слід ні лінуватися, ні посилено працювати та напружуватися.

Народні прикмети: