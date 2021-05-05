Як захиститися від кліщів і що робити при укусі: доступна інфографіка

Весна - час, коли українці масово вибираються на природу. Але слід пам'ятати про одну небезпеку, яка може підстерігати любителів пікніків на природі - кліщі.

"Телеграф" за допомогою інфографіки вирішив розповісти, як одягатися на природу, щоб кліща не принести додому, а якщо вже і принесли, то як прибрати його з шкірного покриву так, щоб не накликати ще більшої шкоди здоров'ю.

У ліс краще надягати одяг світлих відтінків з довгим рукавом і повністю закриває ноги. Можна використовувати спеціальні аерозолі. Прийшовши додому, варто зняти одяг і випрати, провести самоогляд.

Якщо на себе виявили кліща, то краще звернутися до лікаря. Ні в якому разі не використовуйте для витягання кліща масло або креми.

Раніше "Телеграф" розповідав про найпоширеніші міфи про кліщів.