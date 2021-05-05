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Яке свято 5 травня: народні прикмети і заборони

Яке свято 5 травня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

5 травня 2021 року в народному календарі відзначений як Луків або день Луки. В цей день православна церква вшановує пам'ять апостола від сімдесяти преподобного Луку, сподвижника святого Павла. У народному календарі дата отримала такі назви Лука, Віталій, Федір, Цибулевий день.

Луку шанують як автора одного з Євангелій і Діяння святих апостолів і вважають першим іконописцем і покровителем лікарів і живописців.

Ім'я святого зв'язали з городніми роботами, і присвятили день його пам'яті цибулі. Вважалося, що посіяна зелень, зимовий лук, а також посаджений картопля в цей день, принесуть рясний урожай. Висаджуючи цибулю, читали спеціальні замовляння, вірячи, що завдяки їм вдасться зібрати хороший урожай.

Зазвичай в цей час в перший раз можна почути зозулю.

Багато заборон 5 травня існує для представниць слабкої статі, які перебувають в положенні.

Заборони 5 травня:

  • Вагітним в цей день не слід робити макіяж.

  • Жінкам, які хочуть завагітніти, не варто довго гуляти вулицею.

  • Не можна сидіти на порозі.

  • У цей день не рекомендується встановлювати стать майбутньої дитини.

  • Не можна в цей день пекти млинці.

  • Не рекомендується 5 травня розкидати по будинку речі, адже потім буде легко щось втратити.

Народні прикмети:

  • Якщо спадаючий місяць, то з сівбою можна не поспішати, тому що до пізньої осені морозів не буде.

  • Зозуля закувала - більше морозів не буде.

  • Зозуля кує регулярно - до теплої погоди.

  • Гроза - до хорошого урожаю.

  • Якщо за вікном тепло і ясно, то настав час приступати до посівних робіт.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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