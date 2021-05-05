Яке свято 5 травня: народні прикмети і заборони

5 травня 2021 року в народному календарі відзначений як Луків або день Луки. В цей день православна церква вшановує пам'ять апостола від сімдесяти преподобного Луку, сподвижника святого Павла. У народному календарі дата отримала такі назви Лука, Віталій, Федір, Цибулевий день.

Луку шанують як автора одного з Євангелій і Діяння святих апостолів і вважають першим іконописцем і покровителем лікарів і живописців.

Ім'я святого зв'язали з городніми роботами, і присвятили день його пам'яті цибулі. Вважалося, що посіяна зелень, зимовий лук, а також посаджений картопля в цей день, принесуть рясний урожай. Висаджуючи цибулю, читали спеціальні замовляння, вірячи, що завдяки їм вдасться зібрати хороший урожай.

Зазвичай в цей час в перший раз можна почути зозулю.

Багато заборон 5 травня існує для представниць слабкої статі, які перебувають в положенні.

Заборони 5 травня:

Вагітним в цей день не слід робити макіяж.

Жінкам, які хочуть завагітніти, не варто довго гуляти вулицею.

Не можна сидіти на порозі.

У цей день не рекомендується встановлювати стать майбутньої дитини.

Не можна в цей день пекти млинці.

Не рекомендується 5 травня розкидати по будинку речі, адже потім буде легко щось втратити.

Народні прикмети: