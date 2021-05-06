Яке свято 6 травня: народні прикмети і заборони

6 травня о церковному календарі значиться як Юріїв день. Православна церква вшановує пам'ять Георгія Побідоносця. А в народі ця дата отримала назву Єгоров день.

Святий Юрій (Єгор, Георгій) - покровитель всіх воїнів і землевласників. Все своє життя він присвятив християнській вірі, за що і прийняв мученицьку смерть. Він продав усе своє майно і роздав гроші нужденним. А після святої з'явився до правителя Діоклетіану звинуватив його в жорстокості та несправедливості, за що і був ув'язнений, де його піддали тортурам.

У народі вважали, що в Юріїв день весна остаточно приходить на землю, і можна приступати до польових робіт. Так, в поле встановлювали стіл, на якому стояла ікона, після чого проводився молебень.

Також, що люди вірили, що в Юріїв день роса володіє особливою силою, тому люди намагалися якомога раніше покататися на ній.

З особливою повагою ставилися в цей день до будь-якого живої істоти, адже святий Юрій - захисник і покровитель тварин.

Незаміжні дівчата в це свято молилися святому Георгію, щоб той послав їм гарних наречених.

Чого не можна робити 6 травня:

Забороняється працювати з тканиною, вишивати або займатися шиттям.

У цей день не рекомендується стригтися, розчісувати та навіть брати в руки гребінь.

Сварки, недомовки, лайка або нецензурна лайка - суворо не дозволені.

Не варто працювати на городі чи в будинку, так господарству можна тільки нашкодити.

6 травня суворо заборонено ображати домашніх тварин.

Народні прикмети: