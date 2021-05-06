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Яке свято 6 травня: народні прикмети і заборони

Яке свято 6 травня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

6 травня о церковному календарі значиться як Юріїв день. Православна церква вшановує пам'ять Георгія Побідоносця. А в народі ця дата отримала назву Єгоров день.

Святий Юрій (Єгор, Георгій) - покровитель всіх воїнів і землевласників. Все своє життя він присвятив християнській вірі, за що і прийняв мученицьку смерть. Він продав усе своє майно і роздав гроші нужденним. А після святої з'явився до правителя Діоклетіану звинуватив його в жорстокості та несправедливості, за що і був ув'язнений, де його піддали тортурам.

У народі вважали, що в Юріїв день весна остаточно приходить на землю, і можна приступати до польових робіт. Так, в поле встановлювали стіл, на якому стояла ікона, після чого проводився молебень.

Також, що люди вірили, що в Юріїв день роса володіє особливою силою, тому люди намагалися якомога раніше покататися на ній.

З особливою повагою ставилися в цей день до будь-якого живої істоти, адже святий Юрій - захисник і покровитель тварин.

Незаміжні дівчата в це свято молилися святому Георгію, щоб той послав їм гарних наречених.

Чого не можна робити 6 травня:

  • Забороняється працювати з тканиною, вишивати або займатися шиттям.

  • У цей день не рекомендується стригтися, розчісувати та навіть брати в руки гребінь.

  • Сварки, недомовки, лайка або нецензурна лайка - суворо не дозволені.

  • Не варто працювати на городі чи в будинку, так господарству можна тільки нашкодити.

  • 6 травня суворо заборонено ображати домашніх тварин.

Народні прикмети:

  • Якщо на Єгорій тепло, то літо не за горами.

  • Сильний дощ йде - багато трави виросте.

  • Якщо на Єгорій місяць перебуває в стадії росту, дме поривчастий вітер і похмуро, то така погода протримається ще досить довго.

  • Комарі в зграї збиваються - до потепління.

  • Побачити вранці росу - до хорошого урожаю проса.

  • Іній на деревах - до багатого збору гречки.

  • Дощ - до хорошого урожаю злакових культур, але ось гречка не вродить цього року.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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