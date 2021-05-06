Яке свято 6 травня: народні прикмети і заборони

6 травня о церковному календарі значиться як Юріїв день. Православна церква вшановує пам'ять Георгія Побідоносця. А в народі ця дата отримала назву Єгоров день.
Святий Юрій (Єгор, Георгій) - покровитель всіх воїнів і землевласників. Все своє життя він присвятив християнській вірі, за що і прийняв мученицьку смерть. Він продав усе своє майно і роздав гроші нужденним. А після святої з'явився до правителя Діоклетіану звинуватив його в жорстокості та несправедливості, за що і був ув'язнений, де його піддали тортурам.
У народі вважали, що в Юріїв день весна остаточно приходить на землю, і можна приступати до польових робіт. Так, в поле встановлювали стіл, на якому стояла ікона, після чого проводився молебень.
Також, що люди вірили, що в Юріїв день роса володіє особливою силою, тому люди намагалися якомога раніше покататися на ній.
З особливою повагою ставилися в цей день до будь-якого живої істоти, адже святий Юрій - захисник і покровитель тварин.
Незаміжні дівчата в це свято молилися святому Георгію, щоб той послав їм гарних наречених.
Чого не можна робити 6 травня:
Забороняється працювати з тканиною, вишивати або займатися шиттям.
У цей день не рекомендується стригтися, розчісувати та навіть брати в руки гребінь.
Сварки, недомовки, лайка або нецензурна лайка - суворо не дозволені.
Не варто працювати на городі чи в будинку, так господарству можна тільки нашкодити.
6 травня суворо заборонено ображати домашніх тварин.
Народні прикмети:
Якщо на Єгорій тепло, то літо не за горами.
Сильний дощ йде - багато трави виросте.
Якщо на Єгорій місяць перебуває в стадії росту, дме поривчастий вітер і похмуро, то така погода протримається ще досить довго.
Комарі в зграї збиваються - до потепління.
Побачити вранці росу - до хорошого урожаю проса.
Іній на деревах - до багатого збору гречки.
Дощ - до хорошого урожаю злакових культур, але ось гречка не вродить цього року.